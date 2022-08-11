7 млн тенге задолжали детям неплательщики алиментов в Уральске

В городе армия алиментщиков в год пополняется тысячей человек. Большая часть из них имеет доход, который они скрывают. Спасают банковские карты. По ним можно отследить все официальные и нелегальные доходы, сообщает Zakon.kz.

7 млн тенге задолжали своим детям злостные неплательщики алиментов в Уральске. Но это не мешает им регулярно делать ставки на спорт в букмекерских конторах, говорят в прокуратуре, сообщает телеканал «‎Астана».

Бывший супруг Шынар Кадырбаевой – успешный бизнесмен. После развода мужчина закрыл ИП, а свою компанию оформил на другого человека.

Судебной системе он говорит, что обычный монтажник. Он открывает ИП на дядю своего и говорит, что просто монтажник, скрывает доходы и что получает 42 500. Ребенок получает 15 тысяч тенге. На основании этого я, зная, что его доход превышает 60 млн тенге, подаю на алименты на себя. И благодаря частным судебным исполнителям я все за неделю решила. Шынар Кадырбаева

Должники, как правило, оплачивают минимальные алименты. Полученные выигрыши на миллионы тенге выводят через онлайн-кошельки на чужие карты. Прокуратура заключила соглашения с банками систем электронных средств и арестовала счета должников. Больше 10 человек уже наказаны и арестованы на пять суток.

По словам старшего помощника прокурора ЗКО Асель Беркалиевой, было установлено 127 должников, регулярно делающих ставки. Неофициальные заработки установлены также у 82 должников, занимающихся частным извозом. Удалось взыскать задолженность по алиментам у 30 должников на общую сумму 1,5 млн тенге, которые перечислены взыскателями в счет погашения задолженностей по алиментам.