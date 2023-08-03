30 млн тенге задолжали своим детям неплательщики алиментов в Абайской области
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сотрудники прокуратуры Бородулихинского района Абайской области провели анализ соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в детском центре, сообщает Zakon.kz.
В ходе анализа были выявлены факты ненадлежащего выполнения руководителем центра своих обязанностей по взысканию задолженности по алиментным платежам в пользу воспитанников центра.
"Установлено 14 фактов неуплаты алиментов на сумму 30 млн тенге. По 5 фактам прокуратурой начаты досудебные расследования по ст. 139 УК РК. На сегодня 2 неплательщика уже осуждены".Прокуратура Абайской области
В результате данной работы должники выплатили уже более 1-го млн тенге. Также по акту надзора к ответственности привлечен руководитель Детского центра.
23 июня 2023 года министр юстиции РК Азамат Ескараев сообщил, что неплательщики алиментов задолжали своим детям миллиарды тенге.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript