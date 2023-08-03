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Законодательство РК

30 млн тенге задолжали своим детям неплательщики алиментов в Абайской области

Прокуратура: В Абайской области нарушали интересы детей, оставшихся без попечения родителей Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Сотрудники прокуратуры Бородулихинского района Абайской области провели анализ соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в детском центре, сообщает Zakon.kz.

В ходе анализа были выявлены факты ненадлежащего выполнения руководителем центра своих обязанностей по взысканию задолженности по алиментным платежам в пользу воспитанников центра.

"Установлено 14 фактов неуплаты алиментов на сумму 30 млн тенге. По 5 фактам прокуратурой начаты досудебные расследования по ст. 139 УК РК. На сегодня 2 неплательщика уже осуждены".Прокуратура Абайской области

В результате данной работы должники выплатили уже более 1-го млн тенге. Также по акту надзора к ответственности привлечен руководитель Детского центра.

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