30 млн тенге задолжали своим детям неплательщики алиментов в Абайской области

Сотрудники прокуратуры Бородулихинского района Абайской области провели анализ соблюдения прав детей, оставшихся без попечения родителей и воспитывающихся в детском центре, сообщает Zakon.kz.

В ходе анализа были выявлены факты ненадлежащего выполнения руководителем центра своих обязанностей по взысканию задолженности по алиментным платежам в пользу воспитанников центра.

"Установлено 14 фактов неуплаты алиментов на сумму 30 млн тенге. По 5 фактам прокуратурой начаты досудебные расследования по ст. 139 УК РК. На сегодня 2 неплательщика уже осуждены". Прокуратура Абайской области

В результате данной работы должники выплатили уже более 1-го млн тенге. Также по акту надзора к ответственности привлечен руководитель Детского центра.

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