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В США предложили бороться с массовыми стрельбами с помощью «умного» оружия

массовая стрельба в США Фото: pixabay
С января 2022 года в США произошло 400 инцидентов со случаями массовой стрельбы. Только за последние выходные в различных штатах произошло семь случаев массовой стрельбы, сообщает Zakon.kz.

Проблему насилия с применением огнестрельного оружия в США можно решить с помощью «умного» оружия, которое будет оснащено сканером отпечатка пальцев. С таким предложением 10 августа выступила соучредитель американской компании LodeStar Works Джинджер Чандлер, сообщают «Известия».

Чандлер полагает, что подобное персонализированное оружие поможет сделать его более безопасным и снизить рост числа смертей, связанных с применением огнестрела в стране. По ее задумке, из подобного оружия сможет стрелять только аутентифицированный пользователь. Опознавание пользователя должно происходить с помощью сканирования отпечатков пальцев.

Что мы знаем, так это то, что если неуполномоченный человек возьмет это огнестрельное оружие в момент стресса или собирается сделать что-то быстро, он не сможет этого сделать.ABC News

Систему работы предохранителей Чендлер предлагает сделать трехступенчатой – разблокировка «смарт-оружия» должна происходить с помощью приложения для мобильного телефона, панели для введения пин-кода на огнестреле и сканера отпечатка пальцев.

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