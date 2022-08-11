В США предложили бороться с массовыми стрельбами с помощью «умного» оружия

С января 2022 года в США произошло 400 инцидентов со случаями массовой стрельбы. Только за последние выходные в различных штатах произошло семь случаев массовой стрельбы, сообщает Zakon.kz.

Проблему насилия с применением огнестрельного оружия в США можно решить с помощью «умного» оружия, которое будет оснащено сканером отпечатка пальцев. С таким предложением 10 августа выступила соучредитель американской компании LodeStar Works Джинджер Чандлер, сообщают «Известия».

Чандлер полагает, что подобное персонализированное оружие поможет сделать его более безопасным и снизить рост числа смертей, связанных с применением огнестрела в стране. По ее задумке, из подобного оружия сможет стрелять только аутентифицированный пользователь. Опознавание пользователя должно происходить с помощью сканирования отпечатков пальцев.

Что мы знаем, так это то, что если неуполномоченный человек возьмет это огнестрельное оружие в момент стресса или собирается сделать что-то быстро, он не сможет этого сделать. ABC News

Систему работы предохранителей Чендлер предлагает сделать трехступенчатой – разблокировка «смарт-оружия» должна происходить с помощью приложения для мобильного телефона, панели для введения пин-кода на огнестреле и сканера отпечатка пальцев.