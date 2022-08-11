Многоярусные парковки появятся в Алматы

Фото: pixabay

В Алматы построят многоярусные парковки. Об этом на встрече с населением Ауэзовского района сообщил аким южной столицы Ерболат Досаев, передает Zakon.kz.

До конца года планируем презентовать программу по строительству многоярусных парковок в Алматы. Это позволит частично освободить дворы. В 2023 году начнем работу с частными инвесторами. Аким Алматы Ерболат Досаев 23 июля на встрече с жителями Алмалинского района Ерболат Досаев высказался о перспективах строительства легкорельсового трамвая (ЛРТ) в мегаполисе. Новость по теме Ерболат Досаев: Строительство ЛРТ в Алматы возможно Градоначальник тогда отметил, что акимат рассматривает финансовые возможности города. Он обещал принять решение по ЛРТ в скором времени.

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