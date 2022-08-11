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Били и запугивали детей в частных садах: родители требуют принять меры

минпросвещения, дети, родители Фото: pixabay
В Министерство просвещения поступают жалобы от родителей на рукоприкладство воспитателей. Они также жалуются на недобросовестную работу некоторых частных детсадов. Деятельность садов никем не регулируется. Родители требуют принять меры, передает Zakon.kz.

В Костанае воспитатель детского сада сильно одернула трехлетнего ребенка, в результате чего он получил перелом ключицы. Воспитатель уволена, директор детского сада привлечена к административной ответственности. Инцидент произошел и в частном детском саду Уральска, где воспитатель избила маленькую девочку.

Еще одна жалоба поступила от родителей касательно воспитателя другого частного детского сада в Уральске. Дети пожаловались родителям на то, что воспитатель их бьет.

По словам воспитанников, их били систематически на протяжении нескольких месяцев. Все это время они молчали и ничего не рассказывали родителям, потому что боялись воспитателя.

Как выяснилось, воспитатель запугивала детей, угрожая им более жестким наказанием. В отношении сотрудника детского сада возбуждено уголовное дело.

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В территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования ежедневно поступает информация о получении различных травм детьми в стенах детских садов.

В Кызылорде были зафиксированы случаи недосмотра за детьми в частных детских садах. Так, дети самостоятельно вышли на улицу и были найдены неравнодушными жителями в других частях города. Такой же случай имел место в столичном детском саду. Воспитатели привлечены к дисциплинарной ответственности.

Для того, чтобы сократить количество нарушений и навести порядок в работе детских садов, мы инициируем введение лицензирования. Это позволит усилить безопасность нахождения детей в детских садах. Если детский сад будет соответствовать требованиям, то он за короткое время в цифровом формате получит лицензию. Если же нет, то будет дано время на устранение недостатков. Председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства просвещения Гулзат Кобенова

По мнению Гулзат Кобеновой, требования по лицензированию будут адекватными. Бояться нечего.

Абсолютное большинство существующих детских садов легко смогут получить лицензии, добавила она.

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