Почему казахстанские родители не уважают право детей на частную жизнь

Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова 12 марта 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказала, что свыше 25% родителей нарушают права детей на частную жизнь, передает корреспондент Zakon.kz.

Она привела данные исследования Kazakhstan Kids Online, согласно которому более четверти опрошенных детей отметили, что их родители размещали о них информацию в виде сообщений, изображений или видео, не спрашивая их согласия.

"В современных условиях информационные технологии играют огромную роль в жизни общества и особенно детей. Важно учитывать, что распространение в публичном пространстве изображений и видеозаписей детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, требует особой деликатности. Поддержка и помощь детям – это благое дело, и она должна оставаться актом искренней заботы, при этом необходимо уважать их право на частную жизнь", – сказала Насымжан Оспанова.

Она подчеркнула, что особого внимания заслуживает публикация материалов, связанных с трагическими случаями, в которых пострадали дети. Исследования показывают, что избыточное освещение таких ситуаций, особенно с деталями, может иметь нежелательные последствия.

"В мировой практике этот феномен известен как эффект Вертера, когда распространение информации о трагических событиях может неосознанно влиять на уязвимых детей и подростков. Поэтому крайне важно соблюдать баланс между информированием общества и защитой психоэмоционального состояния несовершеннолетних", – заключила Насымжан Оспанова.

Ранее сообщалось, что казахстанских родителей обяжут покупать детские SIM-карты.