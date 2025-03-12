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Общество

Почему казахстанские родители не уважают право детей на частную жизнь

Школьники, ученики, школа, дети, буллинг, травля, задирание, жертва буллинга, школьный буллинг, издевательство, травля ребенка, травля детей, агрессивное поведение, буллинг среди учеников, буллинг среди детей, буллинг среди подростков , фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 13:37 Фото: pixabay
Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Насымжан Оспанова 12 марта 2025 года на пресс-конференции в СЦК рассказала, что свыше 25% родителей нарушают права детей на частную жизнь, передает корреспондент Zakon.kz.

Она привела данные исследования Kazakhstan Kids Online, согласно которому более четверти опрошенных детей отметили, что их родители размещали о них информацию в виде сообщений, изображений или видео, не спрашивая их согласия.

"В современных условиях информационные технологии играют огромную роль в жизни общества и особенно детей. Важно учитывать, что распространение в публичном пространстве изображений и видеозаписей детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях, требует особой деликатности. Поддержка и помощь детям – это благое дело, и она должна оставаться актом искренней заботы, при этом необходимо уважать их право на частную жизнь", – сказала Насымжан Оспанова.

Она подчеркнула, что особого внимания заслуживает публикация материалов, связанных с трагическими случаями, в которых пострадали дети. Исследования показывают, что избыточное освещение таких ситуаций, особенно с деталями, может иметь нежелательные последствия.

"В мировой практике этот феномен известен как эффект Вертера, когда распространение информации о трагических событиях может неосознанно влиять на уязвимых детей и подростков. Поэтому крайне важно соблюдать баланс между информированием общества и защитой психоэмоционального состояния несовершеннолетних", – заключила Насымжан Оспанова.

Ранее сообщалось, что казахстанских родителей обяжут покупать детские SIM-карты.

Бауыржан Муканов
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