«Тобол» и «Кызыл Жар»: названы шансы команд из Казахстана на плей-офф Лиги конференций

Две казахстанские футбольные команды вечером 11 августа поборются за возможность выйти в плей-офф Лиги конференций УЕФА-2022/23. Корреспондент Zakon.kz вместе с экспертами оценил их шансы на победу.

В первый гостевых играх и «Тобол», и «Кызыл Жар» минимально уступили своим соперникам – командам «Зриньски» (Босния и Герцеговина) и «АПОЭЛ» (Кипр), соответственно. Это оставляет шансы отечественным командам на то, что они смогут переломить ход двухматчевого противостояния в свою пользу и пройти в следующий раунд.

Авторитетный спортивный журналист и эксперт Гений Тулегенов по традиции не дает прогнозов на результаты игр, но не смог не поделиться ожиданиями от предстоящих матчей.

Наши обе команды могут пройти, если им улыбнется фортуна. В Костанае ход противостояния решит Зоран Тошич. Правда, главного тренера «Кызыл Жара» Али Алиева не пойму. Ему бы игру моделировать против «АПОЭЛа», а он на кубковый матч не едет, но летит на шоу в Алматы. Гений Тулегенов

Спортивный инсайдер Айдын Кожахмет убежден, что у «Тобола» куда выше шансы на проход в плей-офф Лиги конференций, нежели у «Кызыл Жара».

Костанайцы, на мой взгляд, просто обязаны проходить «Зриньски». Первый матч показал, что им это вполне по силам. Состав «Тобола» более опытный, игроки зарабатывают намного больше боснийцев. К тому же гости остались без 3-4 ведущих игроков. Прогнозирую победу «Тобола» в ответной игре со счетом 3:1 или 2:0. Что касается петропавловцев, то они весьма организованно и слаженно сыграли в первой встрече. «АПОЭЛ» сумел забить им лишь после невероятного удара из-за пределов штрафной. Но «АПОЭЛ» – это не «Зриньски», киприоты намного опытнее нашей команды. И богаче в разы. Состав киприотов укомплектован сильными исполнителями. Однако северяне уже преподносили сюрприз, пройдя такой же богатый и более искушенный хорватский «Осиек». Поэтому надежды терять нельзя. Но я все же прогнозирую ничью 2:2. Айдын Кожахмет

Эксперт Ардак Тогумов считает, что шансы у казахстанских команд есть, но всего лишь на 50%.

«Тобол» – «Зриньски». Шансы есть, если забьем быстрый гол. 50 на 50, как карта ляжет. «Кызыл-Жар» – «АПОЭЛ» – тоже не все потеряно, но киприоты – опытная еврокубковая команда. Проход киприотов никого не удивит, я думаю. Ардак Тогумов

Букмекеры по-разному оценивают шансы команд на выход в следующий этап Лиги конференций. 1XBET считает, что шансы «Тобола» и «Зриньски» на проход в плей-офф Лиги конференций примерно равны. Коэффициент на победу костанайцев составляет 2,57, а на победу боснийцев – 2,605. Коэффициент на ничью в ответной игре составляет 3,18.

А вот в «Кызыл Жар» букмекер 1XBET не очень-то верит, записав петропавловский клуб в темные лошадки. Коэффициент на победу северян составляет 4,48, тогда как на выигрыш «АПОЭЛа» – 1,68. Шанс на ничью в этой игре оценивается коэффициентом 3,6.

Матч Тобол-Зриньски начнется в Костанае в 20:00 по местному времени, игра Кызыл Жар-АПОЭЛ стартует в столице на Астана-Арене в 19:30 по местному времени.