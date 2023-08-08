Определены потенциальные соперники "Тобола" и "Актобе" в плей-офф Лиги Конференций

Накануне в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА нынешнего сезона. По ее результатам казахстанские команды "Тобол" и "Актобе" узнали своих возможных противников по будущим играм, сообщает Zakon.kz.

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Для начала, необходимо отметить, что обеим казахстанским коллективам в первую очередь нужно пройти третий квалификационный раунд Лиги конференции, где их ждут непростые соперники. В случае успеха "Тобола" над "Дерри Сити" (Ирландия), костанайцы далее в плей-офф сыграют с победителем встречи "Виктория Пльзень" (Чехия) – "Гзира Юнайтед" (Мальта).

В свою очередь для "Актобе" чтобы сыграть в плей-офф Лиги конференции, необходимо обыграть румынскую "Сепси". И только после ждать рандеву с победителем поединка "Буде-Глимт" (Норвегия) – "Пюник" (Армения). "Актобе" и "Тобол" свои игры третьего квалификационного раунда еврокубков проведут 10 и 17 августа. А матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА запланированы на 24 и 31 августа.

Тем временем, 8 августа первый свой поединок в Лиге Европы сыграет действующий чемпион страны – "Астана". Столичный коллектив примет на своей арене болгарский "Лудогорец", начало игры в 20:00. Если чемпион Казахстана сумеет пройти болгарскую дружину, то далее встретится с голландским "Аяксом".