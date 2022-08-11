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Досаев о возврате «Алматы қала жарық» в госсобственность: Шли судебные тяжбы

Досаев о возврате «Алматы Кала Жарык» в госсобственность: Шли судебные тяжбы Фото: пресс-служба акимата Алматы
Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с населением Ауэзовского района прокомментировал ситуацию с компанией «Алматы қала жарық», передает Zakon.kz.

На встрече жители района пожаловались на проблемы с работой компании «Алматы қала жарық».

Оставляем заявку на замену лампочки, работы проводят только через 15 дней. Лампочка сгорает за пару дней и история с заявкой повторяется.Жители Ауэзовского района

Градоначальник выразил надежду, что с сентября компания начнет работать нормально.

Недавно мы вернули компанию «Алматы қала жарық» в государственную собственность. Все это время шли судебные тяжбы. С сентября надеемся, что «Алматы қала жарық» начнет нормально работать.Аким Алматы Ерболат Досаев

О том, что предприятие «Алматы қала жарық» хотят вернуть в собственность города, стало известно 24 марта.

ГКП на ПХВ «Алматы қала жарық» отвечает за автоматизированное и централизованное управление системами наружного освещения города.

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Ранее аким южной столицы сообщил, что в Алматы появятся многоярусные парковки. По словам Досаева, программу по их строительству акимат планирует презентовать до конца 2022 года.

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