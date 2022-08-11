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Как будут работать Дома ребенка в Казахстане

Разработало Положение о Домах ребенка для детей-сирот Фото: pexels
Министерство здравоохранения РК разработало Положение о деятельности Домов ребенка для детей-сирот, сообщает Zakon.kz.

Дом ребенка является организацией здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющей психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка.

Финансирование Домов ребенка осуществляется из средств местного бюджета, а также иных источников.

Дома ребенка подразделяются на организации:

  • общего типа, где воспитываются и содержатся здоровые дети от рождения до трехлетнего возраста;

  • специализированного типа, где воспитываются и содержатся дети от рождения до четырех лет, в том числе с дефектами психического и физического развития (кроме детей с задержкой психоречевого и физического развития, обусловленной условиями воспитания), соматической патологией в стадии компенсации:

  • с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики;

  • с органическим поражением центральной нервной системы без нарушения психики, в том числе с детским церебральным параличом;

  • с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и другими дефектами физического развития без нарушения психики;

  • с олигофренией в степени имбецильности, идиотии;

  • со слабоумием после перенесенных органических поражений головного мозга;

  • с умственной отсталостью всех степеней при наличии грубых нарушений двигательных функций;

  • с нарушениями слуха и речи (глухонемые, тугоухость);

  • с нарушением речи (заикающиеся, с алалией и другими нарушениями речи) без нарушения психики;

  • с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);

  • с неактивными формами туберкулеза;

  • дети с врожденными и приобретенными венерическими заболеваниями после окончания специфической терапии, в незаразном периоде заболевания;

  • дети, инфицированные ВИЧ, и больные СПИДом.

Предусматривается, что для привлечения внимания общественности к проблемам Дома ребенка, оказания организационной, консультативной помощи и координации деятельности в Домах ребенка создается Попечительский совет, который является одной из форм коллегиального органа управления.

В состав Попечительского совета входят представители территориальных органов исполнительной власти, управлений здравоохранения и образования, неправительственных организаций (детские фонды, общественные организации, некоммерческие организации, осуществляющие защиту прав детей).

Попечительский совет:

  • осуществляет общественный контроль соблюдения прав детей, а также за расходованием благотворительной помощи, поступающей на счет Дома ребенка;

  • вырабатывает предложения о внесении изменений или дополнений в устав Дома ребенка;

  • вырабатывает рекомендации по приоритетным направлениям развития Дома ребенка;

  • вносит предложения уполномоченному органу или местному исполнительному органу в области здравоохранения об устранении выявленных Попечительским советом недостатков в работе Дома ребенка;

  • заслушивает отчеты главного врача (директора) Дома ребенка о деятельности, в том числе о качественном предоставлении медицинских услуг, использовании благотворительной помощи и принимаемых мерах по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи казахстанских граждан.

Работники Дома ребенка оказывают содействие в предоставлении информации по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета.

Согласно документу, воспитание в Домах ребенка строится на принципах обеспечения и защиты прав личности ребенка, свободы его индивидуального развития, органичной связи с этнокультурой и традицией, недопустимости любых форм дискриминации.

Каждый воспитанник дома ребенка имеет право на:

  • уважительное отношение к себе и заботу со стороны взрослых;

  • защиту от небрежного и грубого обращения, всех форм физического и психического насилия;

  • удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении с окружающим;

  • индивидуальной подход и развитие творческих способностей;

  • получение квалифицированной медицинской помощи и коррекции имеющихся недостатков развития и поведения.

Дети, воспитывающиеся в Доме ребенка, наблюдаются педиатром и соответствующими специалистами, при этом осуществляются углубленные медицинские осмотры врачами амбулаторно-поликлинических организаций в рамках диспансеризации.

Также говорится, что для обеспечения всестороннего и гармоничного развития ребенка, формирования свободной личности, привития навыков самостоятельности, уход и воспитание детей в течение всего времени нахождения в Доме ребенка осуществляются постоянными лицами.

Этот принцип достигается путем организации отделений (групп) для разновозрастных детей или в отделениях дети распределяются по возрастам на основании общности распорядка дня и режима питания. В последнем случае дети и персонал, осуществляющий их воспитание, из одного отделения в другое переводятся вместе, за исключением перевода детей по медицинским показаниям.

Проект Положения размещен на сайте Открытые НПА до 24 августа.

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