Как будут работать Дома ребенка в Казахстане
Дом ребенка является организацией здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, от рождения до трех лет, детей с дефектами психического и физического развития от рождения до четырех лет, осуществляющей психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка.
Финансирование Домов ребенка осуществляется из средств местного бюджета, а также иных источников.
Дома ребенка подразделяются на организации:
общего типа, где воспитываются и содержатся здоровые дети от рождения до трехлетнего возраста;
специализированного типа, где воспитываются и содержатся дети от рождения до четырех лет, в том числе с дефектами психического и физического развития (кроме детей с задержкой психоречевого и физического развития, обусловленной условиями воспитания), соматической патологией в стадии компенсации:
с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики;
с органическим поражением центральной нервной системы без нарушения психики, в том числе с детским церебральным параличом;
с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата и другими дефектами физического развития без нарушения психики;
с олигофренией в степени имбецильности, идиотии;
со слабоумием после перенесенных органических поражений головного мозга;
с умственной отсталостью всех степеней при наличии грубых нарушений двигательных функций;
с нарушениями слуха и речи (глухонемые, тугоухость);
с нарушением речи (заикающиеся, с алалией и другими нарушениями речи) без нарушения психики;
с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
с неактивными формами туберкулеза;
дети с врожденными и приобретенными венерическими заболеваниями после окончания специфической терапии, в незаразном периоде заболевания;
дети, инфицированные ВИЧ, и больные СПИДом.
Предусматривается, что для привлечения внимания общественности к проблемам Дома ребенка, оказания организационной, консультативной помощи и координации деятельности в Домах ребенка создается Попечительский совет, который является одной из форм коллегиального органа управления.
В состав Попечительского совета входят представители территориальных органов исполнительной власти, управлений здравоохранения и образования, неправительственных организаций (детские фонды, общественные организации, некоммерческие организации, осуществляющие защиту прав детей).
Попечительский совет:
осуществляет общественный контроль соблюдения прав детей, а также за расходованием благотворительной помощи, поступающей на счет Дома ребенка;
вырабатывает предложения о внесении изменений или дополнений в устав Дома ребенка;
вырабатывает рекомендации по приоритетным направлениям развития Дома ребенка;
вносит предложения уполномоченному органу или местному исполнительному органу в области здравоохранения об устранении выявленных Попечительским советом недостатков в работе Дома ребенка;
заслушивает отчеты главного врача (директора) Дома ребенка о деятельности, в том числе о качественном предоставлении медицинских услуг, использовании благотворительной помощи и принимаемых мерах по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи казахстанских граждан.
Работники Дома ребенка оказывают содействие в предоставлении информации по вопросам, относящимся к компетенции Попечительского совета.
Согласно документу, воспитание в Домах ребенка строится на принципах обеспечения и защиты прав личности ребенка, свободы его индивидуального развития, органичной связи с этнокультурой и традицией, недопустимости любых форм дискриминации.
Каждый воспитанник дома ребенка имеет право на:
уважительное отношение к себе и заботу со стороны взрослых;
защиту от небрежного и грубого обращения, всех форм физического и психического насилия;
удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении с окружающим;
индивидуальной подход и развитие творческих способностей;
получение квалифицированной медицинской помощи и коррекции имеющихся недостатков развития и поведения.
Дети, воспитывающиеся в Доме ребенка, наблюдаются педиатром и соответствующими специалистами, при этом осуществляются углубленные медицинские осмотры врачами амбулаторно-поликлинических организаций в рамках диспансеризации.
Также говорится, что для обеспечения всестороннего и гармоничного развития ребенка, формирования свободной личности, привития навыков самостоятельности, уход и воспитание детей в течение всего времени нахождения в Доме ребенка осуществляются постоянными лицами.
Этот принцип достигается путем организации отделений (групп) для разновозрастных детей или в отделениях дети распределяются по возрастам на основании общности распорядка дня и режима питания. В последнем случае дети и персонал, осуществляющий их воспитание, из одного отделения в другое переводятся вместе, за исключением перевода детей по медицинским показаниям.
Проект Положения размещен на сайте Открытые НПА до 24 августа.