Требования к деятельности домов ребенка утвердили в Казахстане

Министр здравоохранения приказом от 15 февраля 2024 года утвердила Положение о деятельности организаций здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с нарушениями психического и физического развития, сообщает Zakon.kz.

Положение регулирует деятельность организаций здравоохранения для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей с нарушениями психического и физического развития, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение семей с риском отказа от ребенка.

Указанные организации оказывают социальную поддержку, а также психолого-педагогические, правовые услуги и материальную помощь, социальную реабилитацию детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей от рождения до 3 лет, детям с нарушениями психического и физического развития от рождения до 4 лет и детям, нуждающимся в специальных социальных услугах.

Руководство организацией осуществляет директор (главный врач), а ее деятельность финансируется из местного бюджета области, города республиканского значения и столицы, а также иных источников финансирования в соответствии с законодательством РК.

Основной задачей организации является оказание услуг воспитания, содержания и медицинской помощи детям.

К основным функциям Организаций относятся:

обеспечение содействия в устройстве ребенка путем передачи на воспитание в семью (усыновление, опеку или попечительство, патронат, приемная семья);

обеспечение медицинской помощи детям в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи: обеспечение текущего медицинского наблюдения, прохождение скрининговых и профилактических медицинских осмотров детей согласно приказам Министра здравоохранения РК от 9 сентября 2010 года № 704 "Об утверждении Правил организации скрининга" и от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-264/2020 "Об утверждении правил, объема и периодичности проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, включая детей дошкольного, школьного возрастов, а также учащихся организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования";

оказание комплексных услуг семьям с риском отказа от ребенка, их обучение уходу за детьми;

организация педагогической работы с детьми согласно особенностям нервно-психического развития детей раннего возраста.

В структуре Организаций предусмотрены следующие отделения (группы):

отделение (группа) круглосуточного пребывания, с числом детей не более 6-8;

отделение (группа) круглосуточного пребывания для детей с грубыми врожденными пороками развития, неподдающимися коррекции, с числом детей не более 8;

отделение (группа) круглосуточного пребывания для детей, нуждающихся в специальных социальных услугах в соответствии с приказом Министра здравоохранения РК от 13 октября 2023 года № 153 "Об утверждении стандарта оказания специальных социальных услуг в области здравоохранения" (Приказ № 153) с числом детей от рождения до 3 лет (включительно), не более 6-8;

отделение (группа) дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями с поражением центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата без пароксизмальных состояний, синдромом или болезнью Дауна, нуждающихся в специальных социальных услугах в соответствии с Приказом № 153 с числом детей от рождения до 3 лет (включительно) не более 10;

отделение дневного пребывания детей в возрасте до 3 лет осужденных женщин, отбывающих наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы в соответствии со статьей 116 Уголовно-исполнительного кодекса РК.

В организациях ведется круглосуточное видеонаблюдение в соответствии с совместным приказом МВД РК и МОН РК "Об утверждении Стандартов и требований к оснащению организаций дошкольного и среднего образования системами видеонаблюдения".

Приказ вводится в действие с 5 марта 2024 года.