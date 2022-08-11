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Казахстанский промоутер сделал прогноз на бой Усик – Джошуа

Чемпион мира по боксу, супертяж Фото: championat.com
Поединок между непобежденным украинским боксером Александром Усиком (19-0, 13 КО) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Своими ожиданиями от грядущего боксерского мегасобытия поделился с Zakon.kz промоутер компании Lucky Cent Руслан Задарновский.

К этому событию будет приковано внимание всего мирового спортивного сообщества. Два великих боксера современности – олимпийские чемпионы, вновь скрестят перчатки, чтобы выяснить, кто окажется сильнее на этот раз.

В первой встрече, которая прошла в 2021 году в Лондоне, победу единогласным решением судей одержал Усик – украинский боксер, хотя и не нокаутировал Джошуа, тем не менее, отпраздновал успех на его родине. А это дорогого стоит.

Промоутер компании Lucky Cent Руслан Задарновский напомнил, что Усик в той встрече полностью доминировал и не оставил выбора судейской коллегии. Поэтому отечественный специалист верит в победу украинского боксера и в предстоящем бою 20 августа.

В предстоящем бою Усику необходимо сохранить «ноль» в графе поражения и постараться отправить британца на настил ринга. Есть несколько ключевых факторов, за счет чего Усик должен победить в этом бою. На кону стоит очень многое, а именно титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO. Для тех, кто разбирается в боксе, не должно быть секретом, что в технико-тактическом мастерстве и скорости Александр превосходит Энтони. Однако в нашем виде спорта мелочей не бывает, тем более в супертяжелой весовой категории исход противостояния может определить один-единственный сокрушительный удар. Уверен, тренерский штаб боксера из Украины сможет должным образом подготовить своего подопечного, и это позволит Усику во всеоружии представить весь свой багаж профессионализма для достижения поставленной цели. Промоутер Руслан Задарновский

Говоря о шансах Джошуа, эксперт отмечает, что они есть, но достичь этой задачи ему будет очень проблематично.

Все разговоры, что Усик – боксер не для супертяжелого веса, – от лукавого, и Александр своими яркими выступлениями это уже доказал. Бокс в его исполнении – это классика, по его боям можно писать учебные пособия. Руслан Задарновский

Букмекеры также верят в победу Усика. 1XBET дает коэффициент на выигрыш Усика 1,575, в то время как на победу Джошуа – 2,908. Вероятность ничьи, по мнению букмекеров, очень низкая – коэффициент 17.

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