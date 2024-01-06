Нганну и Энтони Джошуа проведут боксерский бой в Саудовской Аравии

В марте 2024 года бывший чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну и британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа проведут боксерский поединок в Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

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Поединок запланирован на 10 раундов и пройдет в Эр-Рияде 9 марта. Ожидается, что дату подтвердят в январе на пресс-конференции в Лондоне.

Фрэнсис Нганну дебютировал в профессиональном боксе в октябре 2023 года, где уступил другому британскому боксеру – Тайсону Фьюри.