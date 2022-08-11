Геннадий Головкин собрался на пенсию

Чемпион мира IBF казахстанец Геннадий Головкин заявил о скором уходе на пенсию, вне зависимости от результата его третьего боя с чемпионом мира WBC, WBA и WBO Саулем Альваресом, передает Zakon.kz.

«Канело» в своих интервью намекает на возраст GGG и обещает отправить его на пенсию, устроив ему жестокое избиение в Лас-Вегасе 17 сентября. Казахстанский спортсмен относится к таким провокационным заявлениям мексиканца спокойно.

Я все равно скоро уйду на пенсию. С его помощью или без его помощи. Давайте посмотрим правде в глаза, мне 40 лет, и я приближаюсь к пенсии, – рассказал Геннадий Головкин в интервью The Sun.

«Канело» даже сказал, что вражда является «личной» – от чего Triple-G быстро дистанцировался.

В целом к провокационным заявлениям Альвареса в свой адрес Головкин относится спокойно.

Я не испытываю к Альваресу никакой ненависти. Для меня он просто спортсмен, просто еще один человек. Просто боксер. Я думаю, именно так: он, как человек, решил думать о себе, любить себя и позиционировать себя. Геннадий Головкин

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