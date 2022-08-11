Новая школа на 1200 мест откроется в Косшы в преддверии учебного года

В рамках программы «Дорожная карта занятости» в 2019 году начато строительство социально важного для города объекта, общеобразовательной школы в пристоличном городе. Заказчиком объекта выступило Управление строительства Акмолинской области.

Работы по строительству завершены, проводится прием передачи оборудования управлением образования. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована до конца августа. Здание трехэтажное, у входа в которое посетителей будет встречать огромный и красивый холл высотой в три этажа, сконструированный в виде купола до самой крыши. Объект построен в современном стиле, высота потолков – 3,5 метра. Глава ГУ «Отдел строительства города Косшы» Нурлан Садыров

Город Косшы создан по указу президента страны, поэтому ему уделяется особое внимание. Вкладываются большие ресурсы в развитие. На сегодняшний день в городе ведется строительство школ, инфраструктурных объектов и досуговых организаций. Население растет с каждым днем, поэтому необходимо появление новых учреждений образования для горожан.

Фото: отдел строительства Косшы

У нас всего две школы, а население города достигает почти 80 тыс. Вопрос острой нехватки школ особенно актуален в преддверии начала учебного года. Школа, расположенная в микрорайоне Лесная поляна, работает в три смены, так как там загруженность из-за большого количества учащихся. Мы очень рады, что в скором времени распахнет свои двери еще одна новая школа, – поделился житель города Асылхан Ибраев.

По информации отдела строительства, в Косшы за счет республиканского бюджета строятся еще две школы на 1200 мест. Одна из них расположена в микрорайоне Лесная поляна, на объекте уже выполнены каркас и внутренняя отделка. Вторая находится по улице Абая, в ней уже начаты строительные работы.

Алма Байгужина