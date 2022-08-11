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Юный казахстанец стал победителем крупного турнира по настольному теннису

Юный казахстанец стал победителем крупного турнира по настольному теннису Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль крупного турнира WTT Youth Contender в Хельсингборге (Швеция). Он стал чемпионом соревнований среди 15-летних спортсменов, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, Курмангалиев по ходу турнира обыграл датчанина Януса Бедстеда (3:0), Баламуругана Раджасекарана из Индии (3:1), немца Фридриха Кун Фон Бургсдорфа (3:1), шведа Питера Алестедта (3:0). Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

В полуфинале казахстанец не оставил шансов корейцу Ли Сынсу – 3:0. В решающем матче Алан Курмангалиев встретился с еще одним представителем команды Южной Кореи Квон Хеком. Противостояние завершилось со счетом 3:1 – казахстанский спортсмен завершает турнир с золотой наградой.Пресс-служба НОК РК

Отмечается, что данная награда стала для юного казахстанца 15-й, завоеванной на международном уровне.

Алан выступал в двух возрастных категориях: среди спортсменов до 17-15 лет. Соревнования он начал неуверенно, так как сказались поражения на взрослых турнирах, которые он недавно отыграл в Венгрии, Тунисе.Главный тренер команды Казахстана по настольному теннису Эльмира Алиева

По ее словам, в категории U-17 Алан легко прошел в подгруппу, выиграл встречу в основной сетке и за выход в восьмерку проиграл более серьезному сопернику из Индии.

Мы провели анализ игры, провели разбор предстоящих матчей и от встречи к встрече Алан стал выглядеть увереннее, проходил своих соперников. А к финалу против корейского спортсмена он подошел в полной боевой готовности и выиграл со счетом 3:1.Эльмира Алиева

Она поблагодарила руководство Карагандинской области, федерацию за всемерную поддержку и развитие настольного тенниса в Казахстане, причастных к победе Курмангалиева, а также тренеров за их работу.

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Алан Курмангалиев стал победителем турнира WTT Youth Contender

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