Юный казахстанец стал победителем крупного турнира по настольному теннису

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев завоевал золотую медаль крупного турнира WTT Youth Contender в Хельсингборге (Швеция). Он стал чемпионом соревнований среди 15-летних спортсменов, передает Zakon.kz.

Как сообщили в Национальном олимпийском комитете РК, Курмангалиев по ходу турнира обыграл датчанина Януса Бедстеда (3:0), Баламуругана Раджасекарана из Индии (3:1), немца Фридриха Кун Фон Бургсдорфа (3:1), шведа Питера Алестедта (3:0). Пресс-служба Национального олимпийского комитета РК.

В полуфинале казахстанец не оставил шансов корейцу Ли Сынсу – 3:0. В решающем матче Алан Курмангалиев встретился с еще одним представителем команды Южной Кореи Квон Хеком. Противостояние завершилось со счетом 3:1 – казахстанский спортсмен завершает турнир с золотой наградой. Пресс-служба НОК РК

Отмечается, что данная награда стала для юного казахстанца 15-й, завоеванной на международном уровне.

Алан выступал в двух возрастных категориях: среди спортсменов до 17-15 лет. Соревнования он начал неуверенно, так как сказались поражения на взрослых турнирах, которые он недавно отыграл в Венгрии, Тунисе. Главный тренер команды Казахстана по настольному теннису Эльмира Алиева

По ее словам, в категории U-17 Алан легко прошел в подгруппу, выиграл встречу в основной сетке и за выход в восьмерку проиграл более серьезному сопернику из Индии.

Мы провели анализ игры, провели разбор предстоящих матчей и от встречи к встрече Алан стал выглядеть увереннее, проходил своих соперников. А к финалу против корейского спортсмена он подошел в полной боевой готовности и выиграл со счетом 3:1. Эльмира Алиева

Она поблагодарила руководство Карагандинской области, федерацию за всемерную поддержку и развитие настольного тенниса в Казахстане, причастных к победе Курмангалиева, а также тренеров за их работу.

Новость по теме Алан Курмангалиев стал победителем турнира WTT Youth Contender

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