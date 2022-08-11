Как устанавливается испытательный срок при приеме на работу вахтовым методом

Как быть с периодом межвахтового отдыха, входит ли он в испытательный срок или приостанавливается на время, когда работник фактически отсутствовал на работе? Такой вопрос прозвучал на сайте электронного правительства, сообщает Zakon.kz.

Как известно, работающие вахтовым методом, трудятся 28 дней и 28 дней отдыхают. Зачастую в первую вахту работники проходят обязательное обучение, связанное с промышленной безопасностью и техникой безопасности. С учетом межвахтового отдыха это уже два месяца из трех положенных. Вопрос в том, как быть с периодом межвахтового отдыха? Входит ли он в испытательный срок или приостанавливается на период фактического отсутствия работника?

В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, что испытательный срок начинается с даты начала работы, указанной в трудовом договоре.

При этом испытательный срок приостанавливается на период, когда работник фактически отсутствовал на работе, по причине:

временной нетрудоспособности, в том числе в отпуске по беременности и родам;

нахождения в учебном отпуске;

нахождения в отпуске без сохранения заработной платы и др.

Вместе с тем испытательный срок не приостанавливается на время межвахтового отдыха.