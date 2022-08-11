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В Казахстане будут штрафовать за отсутствие маркировки на табачных изделиях

В Казахстане будут штрафовать за отсутствие маркировки сигарет Фото: pixabay
За табачные изделия без цифровой маркировки будут штрафовать в Казахстане. Она производится с 1 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

В Комитете госдоходов МФ РК напомнили, что постановлением правительства республики утвержден конкретный перечень видов табачных изделий, подлежащих обязательной маркировке (сигареты, сигариллы, сигары, стики, кальянный табак и т.д.).

Согласно законодательству оборот табачных изделий возможен только при наличии средств идентификации.

Также в Комитете государственных доходов напомнили, что теперь за отсутствие на всех видах табачных изделий цифровой маркировки (средств идентификации) органы государственных доходов будут привлекать к административной ответственности с конфискацией табачных изделий.

В КГД также рассказали, какие штрафы предусматриваются за отсутствие маркировки.

Так, нарушение производителем или импортером правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением вина наливом, пивоваренной продукции, учетно-контрольными марками и табачных изделий средствами идентификации – влечет штраф на субъектов среднего предпринимательства в размере 200 МРП (612 600 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – 500 МРП (1 531 500 тенге), с конфискацией подакцизных товаров.

Оборот подакцизных товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации или учетно-контрольными марками, совершенный в виде хранения, реализации или транспортировки, а равно с марками и средствами идентификации неустановленного образца влечет штраф на физических лиц в размере 50 МРП (153 150 тенге), на субъектов малого предпринимательства – 150 МРП (459 450 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП, на субъектов крупного предпринимательства – 500 МРП, с конфискацией товаров, а также с лишением лицензии.

По данным комитета, с начала года выявлено и изъято 22,5 млн пачек табачных изделий, ввезенных контрабандным путем на территорию РК для реализации.

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