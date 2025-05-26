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Маркировка табачной продукции в Казахстане: зачем и что грозит за нарушение

Табак, табачная продукция, сигареты, никотин, табак, дым, курение сигарет, сигарета, курильщик, курильщики, электронные сигареты, электронная сигарета, вейп, вейпы, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 09:22 Фото: unsplash
С 1 января 2021 года в Казахстане стартовала обязательная цифровая маркировка табачных изделий. Это было необходимо для борьбы с контрафактом, упорядочивания товарооборота и повышения налоговой прозрачности, сообщает Zakon.kz.

Что такое маркировка

В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 26 мая 2025 года напомнили, что маркировка – это нанесение на упаковку уникального кода Data Matrix, который содержит полную информацию о товаре: производитель, страна происхождения, дата выпуска и другие параметры.

Система позволяет отследить путь каждой упаковки табачной продукции от завода до конечного потребителя.

С введением маркировки государство:

  • усиливает контроль за движением табачных изделий;
  • снижает уровень контрафакта;
  • повышает эффективность налоговых поступлений;
  • обеспечивает защиту прав потребителей.

Как работает система

Оператором системы маркировки в Казахстане является ТОО "Центр развития цифровой экономики (CRPT-KZ)".

Производители и импортеры обязаны наносить уникальные коды на каждую пачку сигарет, а продавцы – передавать информацию о реализации через кассовые аппараты, интегрированные с системой ОФД (операторов фискальных данных).

В свою очередь, для потребителей маркировка – это способ проверить подлинность товара через мобильное приложение Naqty Sauda, отсканировав код на упаковке.

Ответственность за нарушения

Согласно Административному кодексу, за продажу немаркированной продукции предусмотрены штрафы и изъятие товара.

Для юридических лиц санкции могут достигать нескольких миллионов тенге.

Также в Казахстане обязательной маркировке подлежат все лекарственные средства, произведенные после 1 июля 2024 года. Новый механизм помогает отследить путь препаратов от завода до продажи в аптеке. В Минздраве рассказали Zakon.kz 10 мая, как работает система на практике.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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