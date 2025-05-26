Маркировка табачной продукции в Казахстане: зачем и что грозит за нарушение
Что такое маркировка
В Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 26 мая 2025 года напомнили, что маркировка – это нанесение на упаковку уникального кода Data Matrix, который содержит полную информацию о товаре: производитель, страна происхождения, дата выпуска и другие параметры.
Система позволяет отследить путь каждой упаковки табачной продукции от завода до конечного потребителя.
С введением маркировки государство:
- усиливает контроль за движением табачных изделий;
- снижает уровень контрафакта;
- повышает эффективность налоговых поступлений;
- обеспечивает защиту прав потребителей.
Как работает система
Оператором системы маркировки в Казахстане является ТОО "Центр развития цифровой экономики (CRPT-KZ)".
Производители и импортеры обязаны наносить уникальные коды на каждую пачку сигарет, а продавцы – передавать информацию о реализации через кассовые аппараты, интегрированные с системой ОФД (операторов фискальных данных).
В свою очередь, для потребителей маркировка – это способ проверить подлинность товара через мобильное приложение Naqty Sauda, отсканировав код на упаковке.
Ответственность за нарушения
Согласно Административному кодексу, за продажу немаркированной продукции предусмотрены штрафы и изъятие товара.
Для юридических лиц санкции могут достигать нескольких миллионов тенге.
Также в Казахстане обязательной маркировке подлежат все лекарственные средства, произведенные после 1 июля 2024 года. Новый механизм помогает отследить путь препаратов от завода до продажи в аптеке. В Минздраве рассказали Zakon.kz 10 мая, как работает система на практике.