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Бывший замакима Туркестана назначен акимом Кентау

аким Кентау Фото: пресс-служба акима Туркестанской области
Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева по согласованию с администрацией президента Казахстана и депутатами маслихата Кентау на должность акима города Кентау назначен Жандос Тасов, передает Zakon.kz.

Сообщается, что ранее занимавший эту должность Рашид Аюпов освобожден от занимаемой должности на основании собственного заявления.

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Бывший замакима Туркестанской области назначен акимом Кентау

Глава Туркестанской области выразил благодарность Аюпову за плодотворную работу в развитии региона.

акимы

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Также аким области пожелал успехов новому акиму и поручил активизировать работу в социально-экономической сфере для повышения благосостояния населения. Умирзак Шукеев обязал нового градоначальника уделять особое внимание своевременному и эффективному выполнению поставленных главой государства задач.

назначение акима Кентау

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Жандос Тасов родился в 1987 году в городе Туркестане.

Трудовую деятельность начал в 2013 году архитектором ТОО «Градкомплекс». 2013-2020 годы работал инспектором, затем главным специалистом, начальником отдела архитектуры и градостроительства акимата города Туркестана. В 2020-2021 годы занимал должность начальника отдела строительства акимата города Туркестана.

С февраля 2021 года занимал должность заместителя акима города Туркестана.

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