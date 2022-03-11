12:54 11.03.2022
Бывший замакима Туркестанской области назначен акимом Кентау
Фото: Facebook/Акимат Туркестанской области
Назначен новый аким Кентау. Им стал экс-заместитель акима Туркестанской области Рашид Аюпов, передает Zakon.kz.
Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами маслихата города Кентау на должность акима города Кентау назначен Рашид Аюпов.Пресс-служба акима Туркестанской области
Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. С июля 2019 года по 2021 год он занимал должность акима Туркестана. До назначения акимом Кентау был заместителем акима Туркестанской области.
Распоряжением акима области бывший аким Кентау освобожден от занимаемой должности.Пресс-служба акима Туркестанской области
25 февраля стало известно, что Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении акима города Кентау Туркестанской области Даурена Махажанова по факту получения взятки в особо крупном размере – 98 500 долларов (эквивалентно 42 млн 500 тыс. тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в указанном городе.