Бывший замакима Туркестанской области назначен акимом Кентау

Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами маслихата города Кентау на должность акима города Кентау назначен Рашид Аюпов. Пресс-служба акима Туркестанской области

Рашид Аюпов родился в 1981 году в Кентау. С июля 2019 года по 2021 год он занимал должность акима Туркестана. До назначения акимом Кентау был заместителем акима Туркестанской области.

Распоряжением акима области бывший аким Кентау освобожден от занимаемой должности. Пресс-служба акима Туркестанской области

25 февраля стало известно, что Антикоррупционной службой по Алматы начато досудебное расследование в отношении акима города Кентау Туркестанской области Даурена Махажанова по факту получения взятки в особо крупном размере – 98 500 долларов (эквивалентно 42 млн 500 тыс. тенге) от директора товарищества, занимающегося в рамках государственно-частного партнерства ремонтом автомобильных дорог в указанном городе.