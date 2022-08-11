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Игра со спичками закончилась смертью двух девочек в Акмолинской области

задымление Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области
Трагедия произошла в поселке Жана-Кийма Жаксынского района в двухквартирном жилом доме, передает Zakon.kz.
Двое детей 2019 и 2017 года рождения, оставшись одни, играли со спичками, вследствие чего произошло возгорание мебели. Дым увидел сосед. Разбив окно, он вынес детей на свежий воздух и вызвал противопожарную службу, работники которой прибыли на место в течение пяти минут. Начальник Управления государственно-пожарного контроля ДЧС Акмолинской области Думан Далешов

дом

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Пострадавших в результате отравления угарным газом девочек отвезли в Кийминскую сельскую больницу, где они скончались, не приходя в сознание.

Стало известно, что отец детей в момент трагедии был на работе, а мать вышла ненадолго из дома в магазин. Предварительная причина возгорания – детская шалость.

задымление

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области

На месте вызова работали пожарный расчет ПП-28 села Жана-Кийма при ПЧ-13 Жаксынского района, три человека и одна единица техники.

Департамент по ЧС Акмолинской области настоятельно просит родителей не оставлять малолетних детей одних. Берегите себя и своих близких!

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Елена Беляева
Акмолинская область
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