Четыре ребенка погибли при пожаре в Карагандинской области

Фото: unsplash

В Карагандинской области накануне, 23 февраля 2024 года, произошла трагедия – при пожаре в двухквартирном одноэтажном жилом доме в селе Талды Каркаралинского района погибли четыре ребенка, сообщает Zakon.kz.

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