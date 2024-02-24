Четыре ребенка погибли при пожаре в Карагандинской области
Фото: unsplash
В Карагандинской области накануне, 23 февраля 2024 года, произошла трагедия – при пожаре в двухквартирном одноэтажном жилом доме в селе Талды Каркаралинского района погибли четыре ребенка, сообщает Zakon.kz.
По данным областного ДЧС, в доме загорелись домашние вещи, мебель, оконные и дверные блоки на площади 10 кв. м.
"В результате пожара погибли четыре ребенка 2019, 2020, 2021, 2022 годов рождения. На момент пожара дети находились в доме одни. Родители отсутствовали... По факту пожара заведено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия и назначены экспертизы", – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
"Пострадавшей семье местными исполнительными органами и населением оказывается вся необходимая помощь".Пресс-служба ДЧС Карагандинской области
12 февраля 2024 года в квартире многоквартирного дома в Конаеве дети устроили пожар.
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