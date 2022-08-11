Общественники подали в суд на акимат Усть-Каменогорска из-за радиационных зон

Экологи требуют локализации всех аномальных зон на поверхности и установки предупреждающих знаков на данных территориях, передает Zakon.kz.

Получается, уже год разбираемся на тему, кто должен заниматься радиоактивными пятнами. Теперь я от них требую в соответствии с законом о доступе к информации сведения из кадастра обнародовать, сняв гриф для служебного пользования! – рассказал телеканалу «Астана» правозащитник Алексей Божков.

Отмечается, что общественники занимаются данной проблемой больше 10 лет.

Как уточняется, выявлено свыше 500 подобных участков. Все это – послевоенное наследство. В 40-х годах прошлого века здесь складировали отходы металлургических производств, в том числе обогатительных урановых фабрик. Часть зараженного грунта вывезли на спецхранилище в Курчатов. Однако до логического конца дело так и не дошло.

По словам экологов, в областном центре осталось еще восемь точек исторического радиационного загрязнения. По нормам нового Экологического кодекса, теперь за решение этой проблемы отвечают власти города.

Если акимат города такое предложение внесет, то оно будет включено в план природоохранных мероприятий. Согласно новому экологическому кодексу, все отчисления за эмиссию вредных веществ в атмосферный воздух теперь остаются на территории и должны расходоваться только на природоохранные мероприятия. Руководитель Центра экологической безопасности ВКО Геннадий Корешков

Сообщается, что на решение экологических проблем города предусмотрено 20 млрд тенге. Но в списке первоочередных работ пункта борьбы с пятнами нет. Акимат же по данному вопросу хранит молчание. Но общественники все же надеются, что градоначальник их услышит.