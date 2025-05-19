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События

В Усть-Каменогорске зафиксировали превышение хлора: проводится проверка

Усть-Каменогорск, воздух , фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 21:39 Фото: акимат Усть-Каменогорска
19 мая 2025 года специалисты Департамента экологии выехали на территорию, прилегающую к АО "УК ТМК", в связи с распространением в социальных сетях информации о задымлении в районе промышленной зоны микрорайона Согра, сообщает Zakon.kz.

В ходе оперативного выезда были проведены инструментальные замеры атмосферного воздуха. Согласно предварительным данным, зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по хлору.

Как сообщили в акимате города Усть-Каменогорска, ситуация находится на контроле у руководства области. Угрозы для жизни и здоровья населения на данный момент не установлено. Все профильные и экстренные службы приведены в режим повышенной готовности.

Департамент экологии продолжает мониторинг и по факту превышения ПДК планирует принять меры в соответствии с требованиями действующего экологического законодательства.

Ранее стало известно, что промышленная зона Кентау объявлена зоной чрезвычайной экологической ситуации до 2075 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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