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Казахстанские клубы завершили участие в Лиге конференций УЕФА

спорт Фото: Zakon.kz
Последней из казахстанских футбольных команд, покинувших Лигу конференций УЕФА-2022/23, стал костанайский «Тобол», передает Zakon.kz.

В домашней ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА костанайцы в эмоциональном матче смогли вырвать ничью у команды «Зриньски» из Боснии и Герцеговины – 1:1. На гол Чуже в первом тайме «Тобол» ответил точным выстрелом Дебле во второй половине встречи.

Ближе к концу игры казахстанская команда осталась в меньшинстве – за опасную игру был удален голкипер-ветеран Александр Мокин. Несмотря на это обстоятельство, «Тобол» удержал ничейный счет.

По сумме двух матчей за счет победы в первой игре в следующий раунд прошел боснийский футбольный клуб «Зриньски».

Ранее на этой же стадии из Лиги конференций выбыл «Кызыл-Жар», а «Кайрат» и «Астана» так и не смогли преодолеть порог стартового для них второго раунда.

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Альберт Ахметов
Казахстан Костанай
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