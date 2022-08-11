17 диагнозов поставили врачи Михаилу Саакашвили

Об этом рассказал брат экс-президента Грузии Георгий Саакашвили. Он уверен, что политику требуется перевод в заграничную клинику, передает Zakon.kz.

Он очень слаб. Выяснилось, что за последние два-три дня ему поставили еще три диагноза, следовательно, в Грузии ему не становится лучше. Мы ожидаем прибытия иностранных экспертов для изучения ситуации и чтобы как можно быстрее организовать его транспортировку в заграничную клинику. Если не ошибаюсь, у него 14 диагнозов, и за последние дни добавилось еще три, – цитирует РИА Новости Георгия Саакашвили.

Он отметил, что экс-президент фактически не принимает пищу, а с момента поступления в клинику похудел на 11 кг.

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Саакашвили на данный момент проходит лечение после длительной голодовки в одной из тбилисских клиник.

Михаил Саакашвили приговорен к шести и трем годам лишения свободы по двум уголовным делам за превышение полномочий. Еще по трем обвинениям в Тбилисском городском суде продолжаются слушания. В совокупности бывшему президенту грозит до 11 лет лишения свободы.