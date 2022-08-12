ФБР искало у Трампа документы по ядерному оружию

9 августа Дональд Трамп сообщил об обысках в его имении Мар-а-Лаго в городе Палм-Бич. В обыске приняли участие около ста агентов ФБР, сообщает Zakon.kz.

Федеральное бюро расследований в имении экс-президента США Дональда Трампа в штате Флорида искало среди прочего секретные документы, связанные с ядерным оружием, сообщает Lenta.ru.

Материалы о ядерном оружии являются особенно конфиденциальными и обычно доступны ограниченному кругу государственных служащих. Такого рода обыск подчеркивает озабоченность властей по поводу разыскиваемой информации, отмечает газета Washington Post.

Бывший сотрудник Министерства юстиции США заявил, что тип сверхсекретной информации, описанный людьми, знакомыми с расследованием, заставит американские власти как можно скорее восстановить конфиденциальные документы. Как сообщают эксперты, их утечка может нанести серьезный ущерб безопасности США.