Сагинтаева избрали председателем Наблюдательного совета ФБА ЕАС

Фото: СЦК

ФБА ЕАС объединяет финансово-банковские и деловые союзы предпринимателей, коммерческие организации и банки из 26 стран Евразии, сообщает Zakon.kz.

Министра по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева избрали председателем Наблюдательного совета Финансово-бизнес ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС). Президентом ФБА ЕАС был избран основатель компании SLC-Rus Ли Шобин (Китай). Новость по теме Экс-аким Алматы Бакытжан Сагинтаев получил должность в ЕЭК Бакытжан Сагинтаев родился 13 октября 1963 года в селе Ушарал Таласского района Жамбылской области. Трудовой стаж: преподаватель кафедры политэкономии Алма-Атинского института народного хозяйства (1985-1988);

ассистент, старший преподаватель, доцент кафедры социологии Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (1988-1992);

президент туристско-коммерческой фирмы «Маруе» (1992-1993);

генеральный директор АО «Казмет» (1993-1997);

главный специалист, заместитель генерального директора ЗАО «ЛУКойлнефтегазстрой-К» (1997-1998);

заместитель Акима Жамбылской области (02.1998-02.1999);

заместитель председателя Агентства РК по поддержке малого бизнеса (06.1999-10.1999);

председатель правления ЗАО «Фонд развития малого предпринимательства» (12.1999-01.2001);

заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса (01.2001-08.2002);

первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-29.09.2004);

председатель Агентства РК по регулированию естественных монополий (29.09.2004-11.12.2007);

руководитель Канцелярии премьер-министра РК (11.12.2007-30.09.2008);

аким Павлодарской области (30.09.2008-20.01.2012);

министр экономического развития и торговли РК (20.01.2012-09.2012);

первый заместитель председателя Народно-демократической партии «Нур Отан» (09.2012-01.2013);

первый заместитель премьер-министра РК – министр регионального развития РК (16.01.2013-11.2013);

первый заместитель премьер-министра РК (06.11.2013; переназначен 04.04.2014; переназначен с 30.04.2015 -09.09.2016);

премьер-министр РК (09.09.2016-21.02.2019);

государственный секретарь РК (01.03.2019-24.03.2019);

руководитель Администрации президента РК (24.03.2019-06.2019);

аким Алматы (28.06.2019-31.01.2022);

член Коллегии Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан (с 23.05.2022). Читайте также Нур-Султан вышел из «желтой» зоны 1643 казахстанца заболели COVID-19 за сутки ФБР искало у Трампа документы по ядерному оружию

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