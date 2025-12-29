#Казахстан в сравнении
События

"Коммерческий Банк БиЭнКей" принял меры по повышению финансовой устойчивости

банк, фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2025 10:00 Фото: NBK
АО "Коммерческий Банк БиЭнКей" после получения в июне 2025 года разрешения на преобразование из микрофинансовой организации в коммерческий банк последовательно реализует меры по модернизации банковской инфраструктуры.

Банк приступил к активному расширению операций по привлечению и размещению средств.

С учетом потенциальных потерь, характерных для начального этапа банковской деятельности, банк осуществил докапитализацию. В декабре 2025 года от материнской компании в Республике Корея были получены средства в размере 5 млн долларов США, по итогам чего уставный капитал был увеличен, а собственный капитал банка вырос на 2,5 млрд тенге. Данная докапитализация направлена на усиление капитального буфера, покрытие роста первоначальных затрат и сглаживание финансовых колебаний в период трансформации в коммерческий банк, а также на формирование устойчивой финансовой базы для дальнейшего расширения бизнеса.

В первый год после получения банковской лицензии АО "Коммерческий Банк БиЭнКей" в приоритетном порядке инвестирует в создание ключевых элементов операционной инфраструктуры, включая внедрение IT-систем, усиление информационной безопасности и развитие цифровой платформы. В связи с этим в краткосрочной перспективе наблюдается увеличение убытков, что рассматривается как структурные издержки, типичные для этапа создания и трансформации банка, и которые находятся под контролем при активной поддержке со стороны материнской компании.

Фото: NBK

В операционной части в декабре 2025 года банк официально запустил сервис цифрового банкинга с интуитивно понятным и дифференцированным пользовательским интерфейсом, расширив доступность финансовых услуг и удобство проведения операций для розничных и корпоративных клиентов. Кроме того, в рамках соглашения о портфельном гарантировании с фондом "ДАМУ" банк расширил линейку кредитных продуктов под гарантийное обеспечение, последовательно развивая комплексные финансовые услуги, в том числе через цифровые каналы.

АО "Коммерческий Банк БиЭнКей" рассматривается как одно из ключевых направлений международного бизнеса BNK Financial Group. Ожидается, что за счет кредитного рейтинга материнской группы, накопленной экспертизы в банковском управлении и устойчивых возможностей фондирования дальнейшее увеличение капитала позволит дополнительно укрепить финансовую устойчивость банка и станет основой для его средне- и долгосрочного роста.

В дальнейшем АО "Коммерческий Банк БиЭнКей" намерено сохранять приоритет финансовой устойчивости, одновременно усиливая цифровые и финансовые компетенции и расширяя линейку услуг для малого и среднего бизнеса, обеспечивая тем самым дифференцированный и устойчивый рост на финансовом рынке Республики Казахстан.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
