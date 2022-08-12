Какими венерическими инфекциями чаще всего заражаются казахстанцы

По подсчетам ВОЗ, каждый шестой житель Земли страдает каким-либо заболеванием, передающимся половым путем. Корреспондент Zakon.kz побеседовал с директором Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК Асылханом Абишевым.

По словам директора Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК Асылхана Абишева, ВОЗ выделяет три инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), борьба с которыми требует неотложных действий:

Гонококковая инфекция – возникает вследствие растущего риска появления неизлечимых форм этого заболевания, а также риска ко-инфицирования другими ИППП, включая хламидийную инфекцию (Chlamydia trachomatis). Сифилис – вследствие развития врожденного сифилиса, что предполагает необходимость организации скрининга и лечения беременных, больных сифилисом, и борьбу с сифилисом в особых группах населения. Папилломавирусная инфекция – причина рака шейки матки и остроконечных кондилом.

– Наметилась ли тенденция к снижению заболеваемости ИППП или, наоборот, возросла за последнее время?

– За первое полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в Республике Казахстан отмечен незначительный рост показателей заболеваемости основными ИППП (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз). Интенсивный показатель заболеваемости – 30,3 на 100 тыс. населения в первом полугодии 2022 года против 29,0 в 2021-м.

– Каковы показатели в регионах страны по ИППП и ВИЧ?

По ИППП:

В разрезе регионов самая высокая заболеваемость ИППП за первое полугодие 2022 года отмечена в Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, Нур-Султане и Шымкенте.

По ВИЧ:

Наибольший рост выявления ВИЧ-инфекции зарегистрирован в Карагандинской области – на 34 случая, Алматинской – на 23 случая, Восточно-Казахстанской и в Нур-Султане – на 20 случаев, в Жамбылской области – на 19 случаев.

Снижение случаев ВИЧ-инфекции отмечается в Костанайской области – на 18 случаев (1,1 раза), Северо-Казахстанской области – на 10 случаев (1,2 раза), в Шымкенте – на 5 случаев, в Акмолинской области – на 2 случая.

За шесть месяцев 2022 года в РК зарегистрирован 1981 случай ВИЧ-инфекции среди казахстанцев, в том числе среди иностранных граждан – 63 случая (показатель на 100 тысяч населения – 10,0).

За шесть месяцев 2021 года – 1821, в том числе среди иностранцев – 56 случаев, граждан РК – 1765 случаев (показатель на 100 тысяч населения – 9,2).

– К каким тяжелым последствиям приводят ИППП и какие существуют методы профилактики?

Если говорить о последствиях, то необходимо отметить, что ИППП напрямую сказываются на сексуальном и репродуктивном здоровье, приводят к стигматизации, бесплодию, онкологическим заболеваниям и осложнениям в период беременности, а также повышают риск инфицирования ВИЧ-инфекцией. Кроме того, ИППП могут иметь серьезные последствия, помимо непосредственного воздействия самой инфекции. Асылхан Абишев

Такие ИППП, как герпес и сифилис, могут в три или более раз повышать риск заражения ВИЧ.

Передача ИППП от матери ребенку может приводить к мертворождению, смерти новорожденного, маловесности при рождении и недоношенности, сепсису, пневмонии, неонатальному конъюнктивиту и врожденным аномалиям.

Инфекция ВПЧ ежегодно приводит к 570 000 случаев заболевания раком шейки матки и более чем к 300 000 случаев смерти от рака шейки матки.

Такие ИППП, как гонорея и хламидиоз, являются основными причинами воспалительных заболеваний органов малого таза и бесплодия у женщин.

Какие предусмотрены мероприятия по профилактике ИППП:

пропаганда безопасного сексуального поведения;

пропаганда использования кондомов и обеспечения ими населения;

обеспечение правильной диагностики и своевременного квалифицированного лечения ИППП в медицинских учреждениях;

лечение половых партнеров, больных ИППП;

пропаганда раннего обращения заболевших в медицинские учреждения;

организация эпидемиологического надзора за «скрытыми» венерическими болезнями.

Выделяются первичная и вторичная профилактика, а также мероприятия, направленные на предупреждение осложнений ИППП (бесплодие, невынашивание беременности и др.).

Первичная профилактика направлена на предупреждение возникновения заболевания, пропаганду и распространение медицинских знаний об ИППП, обучение использованию презерватива.

Вторичная профилактика способствует выявлению и лечению ИППП. Примером является программа скрининговой диагностики в женских консультациях (кабинетах), центрах планирования семьи и репродукции, которые помогают выявить больных с бессимптомным течением заболевания, а также обеспечивают оповещение и приглашение сексуальных партнеров для обследования и лечения.

Задачи, которые должны решать учреждения по профилактике ИППП:

информирование населения об ИППП и ВИЧ, факторах риска и негативных последствиях;

оказание медицинских услуг по диагностике ИППП;

проведение квалифицированных консультаций по вопросам ИППП;

оказание помощи в выборе метода контрацепции, снижающего риск заражения ИППП, ВИЧ;

обеспечение доступности помощи для всех клиентов и больных ИППП.

– Какие виды контрацептивов защищают от венерических инфекций на 100%?

– Универсального средства защиты от ИППП не существует. Единственный случай, когда незащищенный секс безопасен, – если вы и ваш партнер занимаетесь сексом только друг с другом.