Какими венерическими инфекциями чаще всего заражаются казахстанцы
По словам директора Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний МЗ РК Асылхана Абишева, ВОЗ выделяет три инфекции, передающиеся половым путем (ИППП), борьба с которыми требует неотложных действий:
Гонококковая инфекция – возникает вследствие растущего риска появления неизлечимых форм этого заболевания, а также риска ко-инфицирования другими ИППП, включая хламидийную инфекцию (Chlamydia trachomatis).
Сифилис – вследствие развития врожденного сифилиса, что предполагает необходимость организации скрининга и лечения беременных, больных сифилисом, и борьбу с сифилисом в особых группах населения.
Папилломавирусная инфекция – причина рака шейки матки и остроконечных кондилом.
– Наметилась ли тенденция к снижению заболеваемости ИППП или, наоборот, возросла за последнее время?
– За первое полугодие 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в Республике Казахстан отмечен незначительный рост показателей заболеваемости основными ИППП (сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз). Интенсивный показатель заболеваемости – 30,3 на 100 тыс. населения в первом полугодии 2022 года против 29,0 в 2021-м.
– Каковы показатели в регионах страны по ИППП и ВИЧ?
По ИППП:
В разрезе регионов самая высокая заболеваемость ИППП за первое полугодие 2022 года отмечена в Кызылординской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях, Нур-Султане и Шымкенте.
По ВИЧ:
Наибольший рост выявления ВИЧ-инфекции зарегистрирован в Карагандинской области – на 34 случая, Алматинской – на 23 случая, Восточно-Казахстанской и в Нур-Султане – на 20 случаев, в Жамбылской области – на 19 случаев.
Снижение случаев ВИЧ-инфекции отмечается в Костанайской области – на 18 случаев (1,1 раза), Северо-Казахстанской области – на 10 случаев (1,2 раза), в Шымкенте – на 5 случаев, в Акмолинской области – на 2 случая.
За шесть месяцев 2022 года в РК зарегистрирован 1981 случай ВИЧ-инфекции среди казахстанцев, в том числе среди иностранных граждан – 63 случая (показатель на 100 тысяч населения – 10,0).
За шесть месяцев 2021 года – 1821, в том числе среди иностранцев – 56 случаев, граждан РК – 1765 случаев (показатель на 100 тысяч населения – 9,2).
– К каким тяжелым последствиям приводят ИППП и какие существуют методы профилактики?
Если говорить о последствиях, то необходимо отметить, что ИППП напрямую сказываются на сексуальном и репродуктивном здоровье, приводят к стигматизации, бесплодию, онкологическим заболеваниям и осложнениям в период беременности, а также повышают риск инфицирования ВИЧ-инфекцией. Кроме того, ИППП могут иметь серьезные последствия, помимо непосредственного воздействия самой инфекции.Асылхан Абишев
Такие ИППП, как герпес и сифилис, могут в три или более раз повышать риск заражения ВИЧ.
Передача ИППП от матери ребенку может приводить к мертворождению, смерти новорожденного, маловесности при рождении и недоношенности, сепсису, пневмонии, неонатальному конъюнктивиту и врожденным аномалиям.
Инфекция ВПЧ ежегодно приводит к 570 000 случаев заболевания раком шейки матки и более чем к 300 000 случаев смерти от рака шейки матки.
Такие ИППП, как гонорея и хламидиоз, являются основными причинами воспалительных заболеваний органов малого таза и бесплодия у женщин.
Какие предусмотрены мероприятия по профилактике ИППП:
пропаганда безопасного сексуального поведения;
пропаганда использования кондомов и обеспечения ими населения;
обеспечение правильной диагностики и своевременного квалифицированного лечения ИППП в медицинских учреждениях;
лечение половых партнеров, больных ИППП;
пропаганда раннего обращения заболевших в медицинские учреждения;
организация эпидемиологического надзора за «скрытыми» венерическими болезнями.
Выделяются первичная и вторичная профилактика, а также мероприятия, направленные на предупреждение осложнений ИППП (бесплодие, невынашивание беременности и др.).
Первичная профилактика направлена на предупреждение возникновения заболевания, пропаганду и распространение медицинских знаний об ИППП, обучение использованию презерватива.
Вторичная профилактика способствует выявлению и лечению ИППП. Примером является программа скрининговой диагностики в женских консультациях (кабинетах), центрах планирования семьи и репродукции, которые помогают выявить больных с бессимптомным течением заболевания, а также обеспечивают оповещение и приглашение сексуальных партнеров для обследования и лечения.
Задачи, которые должны решать учреждения по профилактике ИППП:
информирование населения об ИППП и ВИЧ, факторах риска и негативных последствиях;
оказание медицинских услуг по диагностике ИППП;
проведение квалифицированных консультаций по вопросам ИППП;
оказание помощи в выборе метода контрацепции, снижающего риск заражения ИППП, ВИЧ;
обеспечение доступности помощи для всех клиентов и больных ИППП.
– Какие виды контрацептивов защищают от венерических инфекций на 100%?
– Универсального средства защиты от ИППП не существует. Единственный случай, когда незащищенный секс безопасен, – если вы и ваш партнер занимаетесь сексом только друг с другом.
Основными принципами безопасного сексуального поведения являются откладывание начала половой жизни среди подростков на более поздний возраст, выбор одного постоянного партнера, сокращение числа сексуальных партнеров, избегание случайных сексуальных контактов, постоянное использование средств индивидуальной профилактики ИППП. Асылхан Абишев