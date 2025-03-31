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Глава "Казахского научного центра дерматологии" попался на взятке в пять миллионов

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 18:47 Фото: pixabay
Директора "Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний" осудили в Алматы. Подробности Zakon.kz озвучили в Антикоррупционной службе.

Так, по данным Антикора, 19 марта 2025 года Медеуским районым судом Алматы осуждены директор "Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний" Бауыржан Байсеркин, его заместитель Асылхан Абишев и директор "Международного института последипломного образования" Арай Толемисова.

"Байсеркин признан виновным в получении при пособничестве своего заместителя Абишева от предпринимателя Толемисовой взятки в сумме 5 млн тенге за беспрепятственное выполнение работ и услуг в рамках договора консорциума по повышению квалификации медицинских работников".Пресс-служба Антикора

Приговором суда Байсеркину и Абишеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому. Этим же приговором Толемисова осуждена за дачу взятки указанным должностным лицам на 3 года лишения свободы.

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственных учреждениях.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось, что директор из "Алматы Су" пытался завладеть 75 млн тенге, но лишился свободы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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