Сахар с начала года подорожал на 86,6% в Казахстане

Производственные мощности действующих сахарных заводов достаточны для обеспечения потребности внутреннего рынка при регулярном обеспечении сырьем. Об этом заявили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передает Zakon.kz.

С начала года рост цен на сахар составил 86,6% (за аналогичный период 2021 года – 11,9%). На сегодняшний день темп роста цен на сахар снизился, однако динамика роста сохраняется. За июль 2022 года повышение розничных цен на уровне 5,3%. Пресс-служба АЗРК

В Казахстане основной объем производства сахара осуществляют четыре сахарных завода, расположенных в двух регионах:

в Жамбылской области – ТОО «Таразский сахарный завод» (производство из сахарного тростника) и ТОО «Меркенский сахар» (тростник+свекла);

в Алматинской области – ТОО «Коксуский сахарный завод» (тростник+свекла) и ТОО «Аксу кант» (свекла).

Производственные мощности действующих сахарных заводов достаточны для обеспечения потребности внутреннего рынка при регулярном обеспечении сырьем. Проблема нехватки как отечественного, так и импортного сырья сложилась из-за недостаточности оборотных средств у заводов, необходимых для покупки импортируемого тростникового сырца. Пресс-служба АЗРК

Согласно данным заводов, эта проблема усложняется валютной волатильностью, повышением цен на логистику, ростом цен на сырье, что препятствует полной загрузке имеющихся мощностей.

Закуп сырья сахарными заводами осуществляется за счет средств заказчиков (оптовых покупателей). Основной объем произведенного сахара в стране закуплен крупным оптовым поставщиком, который законтрактовал 90% производимого в Казахстане сахара.

По результатам проведенного анализа рынка оптовой реализации сахара в действиях данного оптового поставщика усматриваются признаки изъятия товара из оборота обращения, результатом которого явилось повышение цены на сахар. При этом ограничивался доступ к произведенному сахару других оптовых региональных поставщиков, торговых сетей. Пресс-служба АЗРК

Согласно нормам ст. 174 Предпринимательского кодекса РК, запрещаются действия (бездействие) субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению и устранению конкуренции.

Агентством назначено расследование по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

По результатам рассмотрения обращения оптового поставщика, поступившего в адрес антимонопольного органа, установлены признаки злоупотребления доминирующим положением со стороны ТОО «Таразский сахарный завод», уклонения от заключения договора с оптовым поставщиком. Пресс-служба АЗРК

Антимонопольным департаментом по Жамбылской области в отношении производителя вынесено уведомление об устранении признаков нарушения в части необоснованного отказа от заключения договора.

Также Антимонопольным департаментом по Жамбылской области по результатам проведенного анализа установлены признаки нарушения по антиконкурентным согласованным действиям – установления и поддержания цен – у ТОО «Таразский сахарный завод» и ТОО «Меркенский сахар».

26 июля в отношении данных заводов-производителей сахара вынесены уведомления.

В целом, на рынке реализации сахара антимонопольным органом вынесено 18 уведомлений, назначено два расследования, заключено восемь актов антимонопольного комплаенса.

Сахар входит в перечень биржевых товаров. При минимальном размере поставочной партии сахара в 60 тонн и более его реализация осуществляется только через товарную биржу.

В ходе анализа установлено, что ТОО «Таразский сахарный завод» начало реализацию продукции через товарную биржу с мая 2022 года. С января по май 2022 года завод реализовывал сахар вне товарной биржи. Аналогично реализацию сахара вне товарных бирж осуществляли ТОО «Меркенский сахар», ТОО «Аксу кант», ТОО «Коксуский сахарный завод». В этой связи в действиях всех четырех производителей сахара усматриваются признаки административного правонарушения. Пресс-служба АЗРК

АЗРК направило материалы в адрес Министерства торговли и интеграции о необходимости рассмотрения вопроса о возбуждении и рассмотрении дела об административном правонарушении в отношении сахарных заводов по ч. 3 ст. 268 КоАП РК по факту реализации товаров, включенных в перечень биржевых товаров, вне товарных бирж.