Фейк о новом локдауне осенью рассылают в Казнете

С 1 сентября начнется новая волна пандемии и объявят карантин. Такое сообщение казахстанцы рассылают в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Подобную рассылку опровергли Stopfake.kz в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

По словам официального представителя ведомства Ержана Байтанаева, в стране идет спад заболеваемости КВИ.

Небольшой рост заболеваемости есть, но эпидемиологическая ситуация стабильная. Мы призываем всех пройти вакцинацию и ревакцинацию, носить маски в общественных местах и по возможности воздержаться от поездок в зарубежные страны, чтобы не заразиться COVID-19. Решение об усилении или ослаблении карантинных мер принимает Межведомственная комиссия. На сегодняшний день вопрос объявления карантина не стоит. Ержан Байтанаев

Напомним, что согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 августа, все регионы находятся в «зеленой» зоне.

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Кроме того, известно, что за прошедшие сутки в Казахстане выявили 1643 заболевших COVID-19.