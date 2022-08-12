Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Фейк о новом локдауне осенью рассылают в Казнете

красная зона коронавирус фейк Казахстан локдаун Фото: Zakon.kz
С 1 сентября начнется новая волна пандемии и объявят карантин. Такое сообщение казахстанцы рассылают в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Подобную рассылку опровергли Stopfake.kz в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

По словам официального представителя ведомства Ержана Байтанаева, в стране идет спад заболеваемости КВИ.

Небольшой рост заболеваемости есть, но эпидемиологическая ситуация стабильная. Мы призываем всех пройти вакцинацию и ревакцинацию, носить маски в общественных местах и по возможности воздержаться от поездок в зарубежные страны, чтобы не заразиться COVID-19. Решение об усилении или ослаблении карантинных мер принимает Межведомственная комиссия. На сегодняшний день вопрос объявления карантина не стоит.Ержан Байтанаев

Напомним, что согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 августа, все регионы находятся в «зеленой» зоне.

Новость по теме

Нур-Султан вышел из «желтой» зоны

Кроме того, известно, что за прошедшие сутки в Казахстане выявили 1643 заболевших COVID-19.

Читайте также

Собаку спасли из канализационного люка в Алматы

Молодежь всего мира поздравили с праздником из космоса

14 августа в Нур-Султане частично перекроют движение

Анастасия Московчук
COVID-19 Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
в Казахстане планируют ужесточить выдачу потребительских кредитов
В Казахстане хотят ужесточить условия выдачи потребительских кредитов
Тараз
Экс-военачальник о взрывах близ Тараза: Это было сделано умышленно
штормовое предупреждение по Казахстану
Дождь, гроза и град ожидаются в нескольких областях Казахстана
пожар
Хлопки и пожар: рядом с детской площадкой в Алматы сгорел автомобиль
Коронавирус в Казахстане 11 августа
1643 казахстанца заболели COVID-19 за сутки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления