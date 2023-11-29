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Казахстанцев предупредили о новой угрозе для человечества

Казахстанцев предупредили о новой угрозе для человечества Фото: pixabay
В марте 2025 года начнется новая пандемия. Такое сообщение рассылают казахстанцы по социальным сетям. Специалисты объяснили Zakon.kz, почему верить подобной информации не стоит.

В распространяемом сообщении сказано, что 31 марта 2025 года начнется новая пандемия COVID-19. Якобы уже все спланировано заранее и заражен будет миллиард жителей Земли.

Автор видеоролика использует сайты Белого дома, Университета Джона Хопкинса и Всемирного банка. Демонстрируя скриншоты страниц, он утверждает, что власти не только знают о грядущей пандемии, но и готовятся к ней.

Аналитики Stopfake.kz отмечают, что такой информации на официальных сайтах нет и не было.

"В одном из кадров автор показывает документ, размещенный на сайте Всемирного банка. Быстро листая, он не дает пользователю вникнуть в смысл. Зато находит дату, которая ему нужна для манипулирования – 31 марта 2025 года. Ни один из документов на сайте международной финансовой организации не содержит каких-нибудь отсылок к новой пандемии", – значится в публикации.

В заключении специалисты отмечают, что все заявления автора ролика не соответствуют действительности.

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В соцсетях можно встретить множество недостоверной информации. К примеру, ранее в WhatsApp казахстанцы распространяли рассылку-предупреждение о некоем вредоносном файле, который якобы может "взломать телефон за 10 секунд".

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