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14 августа в Нур-Султане частично перекроют движение

14 августа в Нур-Султане частично перекроют движение Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
При проведении гонки BI GROUP IRONMAN 14 августа в столице частично ограничат движение автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

  • 04:00-18:00 – по пр. Б. Момышулы частичное перекрытие двух полос дороги от ул. Елим-Ай до ул. Сарайшык;

  • 04:00-18:00 – по ул. Байтурсынова частичное перекрытие двух полос дороги до пр. Тауелсиздик;

  • 04:00-11:00 – от пр. Тауелсиздик частичное перекрытие по ул. Нажимеденова до ул. Калдаякова;

  • 04:00-11:00 – от ул. Нажимеденова далее по ул. Калдаякова через мост Арыс правый съезд с моста с выездом на ул. Мангилик Ел до ул. Достык поворот направо до площади перед Акордой. Далее круг вокруг площади и выезд вдоль ЦКЗ под мостом Арыс и на ул. Алихан Бокейхан;

  • 04:00-11:00 – по улице Алихана Букейхана до ул. Керей-Жанибек;

  • 04:00-11:00 – по ул. Керей-Жанибек до 38-й улицы частичное перекрытие;

  • 04:00-11:00 – по 38 й улице до пр. Улы Дала частичное перекрытие;

  • 04:00-18:00 – от пр. Улы Дала до дороги Южный объезд;

  • 04:00-18:00 – по объездной окружной дороге частичное перекрытие внутренней стороны от съезда с Трассы М 36 далее до поворота на Кургальджинское шоссе и до разворота возле велопарковки на пересечении с улицей Нурпеиса Байганина;

  • 04:00 до 18:00 – от дороги Южный объезд направо по пр. Улы Дала через новый мост до ул. Нажимеденова;

  • 04:00 до 18:00 – от ул. Нажимеденова до пр. Тауелсиздик.

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