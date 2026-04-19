В Астане на три дня частично перекроют движение на трех перекрестках

В связи с проведением ремонтных дорог с 19 по 21 апреля 2026 года в Астане частично перекроют движение на трех участках, сообщает Zakon.kz.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Об этом передает пресс-служба столичного акимата на своей странице в Facebook.

Речь идет о трех перекрестках. Первый – пр. Республики и ул. А. Иманова.

Второй участок – пр. Республики и ул. Кенесары.

Есть информация и по третьему участку. Он расположен по пр. Республики и пр. Абая.

Проведении работ по среднему ремонту на данных участках инициировано Управлением транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны, а для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

"Просим с пониманием отнестись к данным изменениям и заранее учитывать их при планировании передвижений по городу", – говорится в сообщении.

