Молодежь всего мира поздравили с праздником из космоса

Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев поздравил молодежь всего мира с праздником, передает Zakon.kz.

С Международным днем молодежи космонавт поздравил невероятно красивым видом на нашу планету, запечатленным с борта МКС. Снимок он опубликовал в Telegram-канале.

Желаю каждому в жизни обрести надежных и верных друзей, которые поддержат вас в любых ваших начинаниях и будут готовы отправиться с вами даже в космическое путешествие! Олег Артемьев

12 августа – Международный день молодежи. Установлен праздник Генеральной ассамблеей ООН. Первый раз отмечался 12 августа 2000 года.

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