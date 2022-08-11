Завораживающее видео планеты Земля из космоса восхитило пользователей Сети

Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев снял с борта МКС на видео Землю, передает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

Вот он реальный космос! Красотища? – обратился Олег Артемьев к своим фолловерам.

Некоторые подписчики космонавта поинтересовались, реальные ли это кадры планеты Земля или же в видео использованы компьютерные технологии и эффекты.

Реальные, – ответил Олег Артемьев.

Другие фолловеры космонавта были поражены фантастическими и завораживающими кадрами нашей планеты:

«Фантастика!»

«Завораживает!»

«Восхитительно!»

«Уау! Как красиво!»

«Красота! Спасибо!»

«А сколько звезд вокруг!»

«Боже, невероятно красиво!»

«Красивая наша планета Земля!»

«Фантастично, глаз не оторвать!»

«Какой же прекрасный наш мир!»

«Аж, залипла! Нереальная красота!»

«Да, ночная съемка особенно впечатляет!»

«Восхищаюсь Вашими видео! Шедеврально!»

«Какие вы счастливые, что видите такую красоту!»

Олег Артемьев является активным пользователем социальных сетей, где он часто делится видеороликами и фотографиями различных уголков нашей планеты, сделанными с борта МКС.

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