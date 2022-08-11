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Завораживающее видео планеты Земля из космоса восхитило пользователей Сети

Олег Артемьев снял с борта МКС на видео Землю Фото: unsplash
Бортинженер Международной космической станции, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев снял с борта МКС на видео Землю, передает Zakon.kz.

Ролик он опубликовал на своей странице в Instagram.

Вот он реальный космос! Красотища? – обратился Олег Артемьев к своим фолловерам.

Некоторые подписчики космонавта поинтересовались, реальные ли это кадры планеты Земля или же в видео использованы компьютерные технологии и эффекты.

Реальные, – ответил Олег Артемьев.

Другие фолловеры космонавта были поражены фантастическими и завораживающими кадрами нашей планеты:

  • «Фантастика!»

  • «Завораживает!»

  • «Восхитительно!»

  • «Уау! Как красиво!»

  • «Красота! Спасибо!»

  • «А сколько звезд вокруг!»

  • «Боже, невероятно красиво!»

  • «Красивая наша планета Земля!»

  • «Фантастично, глаз не оторвать!»

  • «Какой же прекрасный наш мир!»

  • «Аж, залипла! Нереальная красота!»

  • «Да, ночная съемка особенно впечатляет!»

  • «Восхищаюсь Вашими видео! Шедеврально!»

  • «Какие вы счастливые, что видите такую красоту!»

Олег Артемьев является активным пользователем социальных сетей, где он часто делится видеороликами и фотографиями различных уголков нашей планеты, сделанными с борта МКС.

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