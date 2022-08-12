Казахстан рассматривает вопрос вакцинации детей от коронавируса с 7 лет

Фото: pexels

Казахстан изучает вопрос снижения возраста вакцинации детей от коронавируса до 7 лет, сообщила главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения РК Динагуль Баешева, передает корреспондент Zakon.kz.

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