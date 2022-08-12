Казахстан рассматривает вопрос вакцинации детей от коронавируса с 7 лет
Фото: pexels
Казахстан изучает вопрос снижения возраста вакцинации детей от коронавируса до 7 лет, сообщила главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения РК Динагуль Баешева, передает корреспондент Zakon.kz.
Наш консультативный комитет рассматривает вопрос снижения возраста вакцинации детей. Но вы знаете, что наши клинические протоколы и другие нововведения всегда опираются на доказательную базу, международные рекомендации. Как только появятся первые рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен. На сегодня мы все эти документы изучаем.Главный внештатный детский инфекционист Минздрава РК Динагуль Баешева на брифинге в СЦК
Отметим, на сегодняшний день в Казахстане детей начинают прививать от коронавируса с 12 лет вакциной Pfizer.
Также Pfizer вакцинируют беременных и кормящих женщин.
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