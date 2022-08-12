Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан рассматривает вопрос вакцинации детей от коронавируса с 7 лет

вакцинация, коронавирус Фото: pexels
Казахстан изучает вопрос снижения возраста вакцинации детей от коронавируса до 7 лет, сообщила главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения РК Динагуль Баешева, передает корреспондент Zakon.kz.
Наш консультативный комитет рассматривает вопрос снижения возраста вакцинации детей. Но вы знаете, что наши клинические протоколы и другие нововведения всегда опираются на доказательную базу, международные рекомендации. Как только появятся первые рекомендации, этот вопрос будет нами незамедлительно рассмотрен. На сегодня мы все эти документы изучаем.Главный внештатный детский инфекционист Минздрава РК Динагуль Баешева на брифинге в СЦК

Отметим, на сегодняшний день в Казахстане детей начинают прививать от коронавируса с 12 лет вакциной Pfizer.

Новость по теме

Минздрав ведет переговоры по дополнительной поставке вакцины Pfizer

Также Pfizer вакцинируют беременных и кормящих женщин.

Читайте также

Врач рассказала, сколько арбуза можно съесть за один раз

Ерболат Досаев поручил усовершенствовать систему здравоохранения Алматы

Казахстанцы вернулись к допандемийным стереотипам – эксперт

Тамила Языкова
COVID-19 Pfizer в РК Минздрав РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
эксперт рассказал про редкую монету, найденную алматинцем
Алматинец нашел в парке редкую монету – эксперты оценили ее стоимость
животное в тамбуре
Необычный пассажир поезда стал героем Казнета
советы астрология август везунчики
Представителям каких знаков зодиака невероятно повезет в августе
в Казахстане планируют ужесточить выдачу потребительских кредитов
В Казахстане хотят ужесточить условия выдачи потребительских кредитов
Тараз
Экс-военачальник о взрывах близ Тараза: Это было сделано умышленно
штормовое предупреждение по Казахстану
Дождь, гроза и град ожидаются в нескольких областях Казахстана
пожар
Хлопки и пожар: рядом с детской площадкой в Алматы сгорел автомобиль
Коронавирус в Казахстане 11 августа
1643 казахстанца заболели COVID-19 за сутки
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления