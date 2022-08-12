В Казахстане вводится новая система учета и идентификации газовых баллонов

Приказом министра энергетики от 4 августа 2022 года утверждены Правила идентификации бытовых баллонов и функционирования систем учета бытовых баллонов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что учет бытовых баллонов ведется владельцами газонаполнительных пунктов в системе учета бытовых баллонов. К обороту и регистрации в системе учета бытовых баллонов допускаются бытовые баллоны, соответствующие Требованиям по безопасности объектов систем газоснабжения.

Владельцы газонаполнительных пунктов обязаны осуществлять идентификацию бытовых баллонов уникальным кодом, присваиваемым системами учета бытовых баллонов, или товарным знаком владельца газонаполнительного пункта.

Указывается, что при отсутствии собственных систем учета бытовых баллонов владельцы газонаполнительных пунктов используют информационную систему уполномоченного органа по идентификации и учету бытовых баллонов.

Доступ по внесению информации в информационную систему уполномоченного органа предоставляется местным исполнительным органам и владельцам газонаполнительных пунктов и осуществляется через личный кабинет путем регистрации в информационной системе уполномоченного органа.

При первичной регистрации бытового баллона в системе учета бытовых баллонов владельцем газонаполнительного пункта вносятся следующие регистрационные данные:

уникальный заводской номер бытового баллона;

емкость бытового баллона;

дата производства бытового баллона;

дата последнего ремонта или поверки бытового баллона;

ФИО лица, ответственного за ремонт или поверку бытового баллона.

При реализации бытового баллона владельцем газонаполнительного пункта вносятся в систему учета бытовых баллонов следующие сведения:

дата заполнения бытового баллона;

дата реализации бытового баллона;

ИИН и место жительства лица, приобретающего бытовой баллон.

Формирование данных о реализованных бытовых баллонах и объемах сжиженного нефтяного газа, реализованного в бытовых баллонах, осуществляется в информационной системе уполномоченного органа.

При этом учет сведений ведется как по количеству бытовых баллонов, реализованных владельцем газонаполнительного пункта, так и по объемам сжиженного нефтяного газа, реализованного через бытовые баллоны.

Вместе с тем учету не подлежат бытовые баллоны, реализованные одному или более лиц, зарегистрированных по одному адресу проживания, при общей массе сжиженного газа таким лицам превышает 50 килограмм за месяц.

Приказ вводится в действие с 11 октября 2022 года.