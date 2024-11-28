Правила идентификации газовых бытовых баллонов изменили в Казахстане

Приказом министра энергетики от 21 ноября 2024 года внесены изменения в Правила идентификации бытовых баллонов и функционирования систем учета бытовых баллонов, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляет сводную информацию об обороте бытовых баллонов и объемах сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах в разрезе областей, городов республиканского значения, столицы в уполномоченный орган посредством информационной системы уполномоченного органа, подписанный ЭЦП.

Также обновлены формы:

Информация об обороте бытовых баллонов и объемах сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах.

Сводная информация об обороте бытовых баллонов и объемах сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах.

В них добавлены пояснения по заполнению.

Так, говорится, что форма, предназначенная для сбора административных данных на безвозмездной основе, размещена на интернет-ресурсе: www.egsu.energo.gov.kz.

Наименование административной формы: Сводная информация об обороте бытовых баллонов и объемах сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах.

Сводная информация об обороте бытовых баллонов и объемах сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах. Индекс формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: 2-СИОББ.

Периодичность: месячная.

Форму предоставляет местный исполнительный орган области, города республиканского значения, столицы.

Срок представления формы, предназначенной для сбора административных данных на безвозмездной основе: ежемесячно, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

В форме также указывается количество реализованных бытовых баллонов и объем сжиженного нефтяного газа, реализуемого в бытовых баллонах.

Приказ вводится в действие с 8 декабря 2024 года.