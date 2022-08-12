Дебютный турнир в честь легенды казахстанского бокса пройдет в Талгаре

С 15 по 19 августа в Талгаре (Алматинская область) соберутся сильнейшие боксеры в юношеской возрастной категории из регионов Казахстана, а также ближнего зарубежья, чтобы оспорить призы Турсунгали Едилова – самого успешного наставника олимпийской сборной страны по боксу, передает Zakon.kz.

С именем Турсунгали Едилова связано самое успешное выступление казахстанских боксеров на Олимпийский играх. Возглавляемая им боксерская дружина на летних Играх-2000 в Сиднее показала выдающийся результат – Казахстан был представлен в финалах в 4 весовых категориях, как итог – две золотые и две серебряные награды. Этот показатель казахстанские мастера кожаной перчатки не превзошли до сих пор.

Ученик Едилова, олимпийский чемпион Ермахан Ибраимов отметил, что достичь такого результата было бы невозможно без грамотной работы и поддержки тренера Турсунгали Едилова.

Турсунгали Нуржакиповичу удалось подвести нас к главным стартам планеты-2000 на пике формы. До сих пор перед глазами та Олимпиада и наставления моего тренера. Неизвестно, как сложилась бы моя спортивная судьба, если бы не поддержка Турсунгали Едилова. Ермахан Ибраимов

Предстоящий турнир на призы Турсунгали Едилова должен напомнить новому поколению боксеров о тех блестящих результатах, которые добивались отечественные мастера кожаной перчатки в прошлом. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр по боксу Болат Жумадилов считает, что Турсунгали Едилов – настоящий наставник с большой буквы, и его работа является примером для будущих поколений.

Именно при нем национальная сборная Казахстана показала выдающийся результат: два «золота», два «серебра» на Олимпиаде-2000, 4 казахстанца в боксерских финалах на главных стартах четырехлетия. Тот показатель не превзойден до сих пор. К сожалению, на последней Олимпиаде в Токио наши боксеры выиграли две бронзовые награды, хотя потенциал был, чтобы выступить успешнее. Желаю долголетия Турсынгали Нуржакыповичу, чтобы турнир проводился долгие годы. Болат Жумадилов

Титулованный боксер отметил, что в развитии спорта играют не последнюю роль спонсоры и меценаты.

И действительно, мы видим, что многие спортивные турниры, команды и отдельные спортсмены сегодня сотрудничают с разными компаниями. К примеру, бренд 1XBET в Казахстане представляют такие именитые спортсмены, как Ангелина Лукас, Игита, Айгерим Абилкадирова, Еркебулан Токтар, футбольные и футзальные клубы – «Кайрат», «Жетысу», «SD Family», «Женис», футзальные команды – «Кайрат», «Каспий» и «Аят».

Однако на юношеском и молодежном уровне успех спортсмена во многом зависит от поддержки акиматов. Турнир на призы Турсынгали Едилова состоится при поддержке акимата Алматинской области.

Все мы помним и гордимся выступлениями подопечных Турсунгали Нуржакиповича Едилова на Олимпийских играх в Сиднее. Тогда наши мастера ринга завоевали две золотые и две серебряные медали, что стало настоящим триумфом для нашей страны и нашего спорта. Управление физической культуры и спорта Алматинской области сразу же поддержала инициативу о проведении соревнования в честь прославленного специалиста и со своей стороны оказала всемерную поддержку этому турниру. Начальник Управления физической культуры и спорта Алматинской области, серебряный призер Олимпиады по греко-римской борьбе Нурбахыт Тенизбаев.

Именитые спортсмены желают участникам обойтись без травм и верят, что этот турнир станет трамплином для их карьеры в спорте.