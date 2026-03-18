Казахстанские боксерши тренируются вместе с атлетками из России, Турции и Европы

Фото: olympic.kz

Женская сборная Казахстана по боксу приступила к учебно-тренировочному сбору в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

УТС является совместным – наши спортсменки готовятся вместе с представительницами еще пяти стран.

"Это наша заключительная подготовка к чемпионату Азии, который пройдет в Монголии. На этот раз к нам присоединились боксеры из России, Турции, Германии, Швеции и Швейцарии. В планах провести продуктивный тренировочный сбор. Впереди женскую сборную ожидает ряд международных соревнований: чемпионат Азии, международный турнир в Финляндии и первый этап Кубка мира. График насыщенный, так что готовимся с полной отдачей, работаем по многим направлениям", – приводит слова главного тренера Елдоса Сайдалина пресс-служба Федерации. Ранее сообщалось, что казахстанские боксеры разыграли "золото" Boxam Elite между собой.

