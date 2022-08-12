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Коронавирус у детей: большинство поступают с тяжелой интоксикацией

коронавирус Фото: pexels
Главный внештатный детский инфекционист Министерства здравоохранения Казахстана Динагуль Баешева рассказала, как сейчас дети переносят COVID-19, передает корреспондент Zakon.kz.
Раньше детей госпитализировали в основном в легкой и средней степени тяжести, заболевание протекало достаточно легко, но, к сожалению, сейчас видим совсем другую клинику. В первую волну у детей был небольшой кашель и боль в горле, у некоторых повышенная температура, совсем небольшая группа поступала с диарейным синдромом, то на сегодняшний день дети поступают с синдромом интоксикации. Это высокая температура и кашель, особенно, когда есть клиника осиплости горла, грубый лающий кашель и затрудненный вдох на фоне высокой температуры. Главный внештатный детский инфекционист Минздрава РК Динагуль Баешева на брифинге в СЦК

Несмотря на более легкое течение заболевания у взрослых, врачи призывают не игнорировать появившиеся симптомы, а сразу обращаться за помощью.

Сейчас многие не обращают внимание на симптомы. Но, если у вас температура свыше 38 градусов держится на протяжении трех и более дней, появился сухой, приступообразный кашель, есть признаки затрудненного дыхания, отдышка, то в этом случае следует обратиться к врачу за медицинской помощью, – добавила врач-инфекционист Бахыт Кошерова.

Пациентам с сопутствующими заболеваниями – давлением, диабетом, ожирением, следует быть особо внимательными, поскольку болезнь может прогрессировать.

Ранее стало известно, что минздрав Казахстана рассматривает вопрос вакцинации детей от коронавируса с 7 лет. На сегодняшний день детей прививают с 12 лет вакциной Pfizer.

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