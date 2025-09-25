#АЭС в Казахстане
Общество

Инфекционист рассказала о смертельно опасном осложнении кори

Новорожденный, новорожденные, младенец, младенцы, ребенок, дети, грудничок, груднички, малыш, малыши, рождаемость, родильный дом, роддом, перинатальный центр, перинатальные центры, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 16:42 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Врач-инфекционист Динагуль Баешева на брифинге в СЦК 25 сентября 2025 года рассказала о самом грозном осложнении кори, передает корреспондент Zakon.kz.

Динагуль Баешева отметила, что корь опасна своими осложнениями. В их числе и бактериальные осложнения в виде пневмонии, бронхита, отита и синусита.

"Самым грозным и опасным является энцефалит. И даже те, кто перенесет корь в легкой форме, могут реализовать энцефалит спустя определенное время и срок его начинается от четырех месяцев до 18 лет. Допустим, ребенок корью может переболеть в два года, а заболеть энцефалитом в 12 или 18 лет. Он этим и опасен", – сказала эксперт.

По ее словам, рост грозных осложнений возможен на фоне прошлогоднего роста заболеваемости корью.

"Только в этом году в Центре материнства и детства, в отделении неврологии лечение получали четверо детей с подтвержденным диагнозом "Энцефалит". Это состояние, осложнение после кори, неизлечимое – это долгое и мучительное состояние, которое приводит к летальному исходу", – подчеркнула Динагуль Баешева.

В Минздраве отметили положительную динамику по снижению заболеваемости по кори и коклюшу. Так, за 8 месяцев текущего года заболеваемость корью снизилась на 91% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как и ранее, в большинстве случаев заболевания все еще регистрируются среди детей до пяти лет, причем 75% из них – это непривитые дети.

19 июля 2024 года в Минздраве сообщали, что заболеваемость корью и коклюшем регистрируют в Казахстане за счет непривитых детей.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
