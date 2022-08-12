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Камеры с распознаванием лиц установят в Алматы

В Алматы установят камеры с распознаванием лиц Фото: Zakon.kz
В акимате города разработали правила установки видеокамер и проведения мониторинга видеонаблюдения в местах массового скопления граждан при наличии согласия собственников, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется установить камеры для распознавания лиц и государственных регистрационных номерных знаков на автотранспорт.

Правила предусматривают, что мониторинг видеопотоков осуществляется на платформе ЕСВМ за счет применения автоматизированных технологий видеоаналитики.

Единая система видеомониторинга города Алматы (ЕСВМ) – информационная система, представляющая собой совокупность программных и технических средств, осуществляющих сбор, обработку и хранение видеоизображений.

ЕСВМ предусматривает объединение существующих систем видеонаблюдения, установленных на различных объектах, в том числе принадлежащих на праве собственности коммерческим организациям при наличии согласия собственников систем видеонаблюдения.

Как отмечается, акимат города вправе на безвозмездной основе осуществлять сбор, обработку и хранение видеопотоков с видеокамер коммерческих объектов города Алматы торгово-развлекательного характера в местах массового скопления граждан, общественных местах и входных группах с согласия собственников систем видеонаблюдения.

При этом коммерческие объекты подключаются к системе видеонаблюдения за счет средств местного бюджета.

Указывается, что сбор видеопотоков с различных систем видеонаблюдения осуществляется преимущественно по защищенным каналам Единой транспортной среды государственных органов. В случае использования других каналов связи обязательно применение инструментов информационной безопасности и организация защиты контура от несанкционированного подключения к видеопотокам.

Предусматривается, что видеоаналитика формируется на основе технологий распознавания дыма, огня, оставленных предметов, экстренных событий природного и техногенного характера, распознавания одежды, пола и лиц, в полном соответствии с действующим законодательством.

Результаты видеоаналитики в виде событий или происшествий направляются на обработку диспетчерам ЦВМ для подтверждения экстренного статуса события.

В свою очередь диспетчер ЦВМ производит анализ полученных данных на факт возникновения экстренного события.

В случае подтверждения экстренного статуса события диспетчер обязан оперативно уведомить соответствующие экстренные службы (противопожарная служба, полиция, скорая медицинская помощь).

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 19 августа.

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Лариса Черненко
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