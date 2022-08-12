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В Национальной федерации баскетбола РК представили нового руководителя

казахстан Фото: НФБ РК
Абай Алпамысов вернулся на должность президента Национальной федерации баскетбола. Он занимал этот пост с 2013 по 2017 год, передает Zakon.kz.

В Нур-Султане состоялась внеочередная конференция Национальной федерации баскетбола РК. В мероприятии приняли участие вице-министр Министерства культуры и спорта РК Серик Жарасбаев, представители НОК РК, региональных федераций и члены Исполнительного комитета организации.

С 2017 года по январь текущего года должность президента Национальной федерации баскетбола занимал Димаш Досанов, однако в ходе конференции единогласным решением всех участников новым руководителем стал Абай Алпамысов.

Смена главы федерации произошла незадолго до важного матча национальной сборной. 25 августа в столице пройдет матч второго раунда квалификации на Кубок мира по бакетболу-2023 между сборными Казахстана и Китая. Заключить пари на результат предстоящей игры можно будет у букмекера 1XBET.

К концу сентября мы разработаем комплексную программу, где будут затронуты пути решения проблем региональных команд, сборных и команд 3х3, поддержка клубов. Пройти этот путь одному будет невозможно, поэтому надеюсь на вашу поддержку.Абай Алпамысов

Абай Алпамысов окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Московского государственного университета имени Ломоносова. Кандидат экономических наук.

Имеет опыт работы на государственной службе Республики Казахстан. Занимал должность директора департамента политики управления государственными активами в Министерстве экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан, заместителя руководителя аппарата Счетного комитета Республики Казахстан.

Проработал на руководящих позициях и являлся членом Правления в крупных национальных компаниях Республики Казахстан. Работал на руководящих должностях в банках второго уровня Республики Казахстан. Награжден премией Всемирного банка за лучшее экономическое исследование.

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