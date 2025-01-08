Нового президента Федерации футбола Казахстана принял Токаев
Как следует из сайта Акорды, президент заслушал отчет председателя агентства об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено о снижении уровня концентрации на ключевых товарных рынках и ходе приватизации в рамках указа главы государства о мерах по либерализации экономики. Агентством завершено 97 антимонопольных расследований.
Марат Омаров рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год. Для усиления контроля за ценами на монопольных рынках, повышения эффективности расследований и анализа рынков разработан пакет соответствующих изменений в законодательство.
Планируется создание и развитие цифровой экосистемы АЗРК, включающей информационно-аналитическую систему, цифровой портал, инструменты аналитики на основе технологий искусственного интеллекта.
Марат Омаров в качестве президента Казахстанской федерации футбола ознакомил главу государства с планами по повышению потенциала отечественного футбола и поддержке детско-юношеского спорта.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по развитию конкуренции.
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20 декабря 2024 года в Астане прошли выборы нового главы Казахстанской федерации футбола. По итогам конференции на пост президента КФФ был избран Марат Омаров.