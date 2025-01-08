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Политика

Нового президента Федерации футбола Казахстана принял Токаев

Нового президента Федерации футбола Казахстана принял Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 12:40 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 января 2025 года принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, который с недавнего времени занимает пост президента Федерации футбола Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сайта Акорды, президент заслушал отчет председателя агентства об исполнении контрольных функций ведомства, включая результаты принятых мер антимонопольного реагирования в 2024 году.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о снижении уровня концентрации на ключевых товарных рынках и ходе приватизации в рамках указа главы государства о мерах по либерализации экономики. Агентством завершено 97 антимонопольных расследований.

Марат Омаров рассказал о планах по развитию конкуренции на 2025 год. Для усиления контроля за ценами на монопольных рынках, повышения эффективности расследований и анализа рынков разработан пакет соответствующих изменений в законодательство.

Планируется создание и развитие цифровой экосистемы АЗРК, включающей информационно-аналитическую систему, цифровой портал, инструменты аналитики на основе технологий искусственного интеллекта.

Марат Омаров в качестве президента Казахстанской федерации футбола ознакомил главу государства с планами по повышению потенциала отечественного футбола и поддержке детско-юношеского спорта.

По итогам встречи президент дал ряд поручений по развитию конкуренции.

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20 декабря 2024 года в Астане прошли выборы нового главы Казахстанской федерации футбола. По итогам конференции на пост президента КФФ был избран Марат Омаров.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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