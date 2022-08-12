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Арно Пайперс рассказал, когда Казахстан выйдет в финал ЕВРО или Кубка мира по футболу

Казахстан Фото: Zakon.kz
Одним из самых успешных тренеров в истории сборной Казахстана является нидерландский специалист Арно Пайперс. В минувший уик-энд он прилетал в Алматы, передает Zakon.kz.

На поле алматинского Центрального, как в старые добрые времена, но теперь в футболках с логотипом 1XBET, вышла сборная Казахстана по футболу образца 2006-2008 годов, усиленная аргентинской звездой Эстебаном Камбьясо и отбывающим дисквалификацию Бауыржаном Исламханом.

сборная Казахстана

Фото: Zakon.kz

На тренерском мостике, как и 15 лет назад — Арно Пайперс (он занимал пост главного тренера с 2005 по 2008 год). Это был благотворительный матч с командой участников проекта Super Bol. В матче была зафиксирована боевая ничья — 4:4. После игры мы узнали у именитого специалиста, чем он сейчас занимается.

Где вы сейчас работаете?

— Я сейчас не работаю ни в каком футбольном клубе, но иногда консультирую тренеров, в основном, наслаждаюсь времяпрепровождением с семьей.

Что вы думаете об игре, ради которой прилетели в Алматы?

— Я очень рад, что состав сборной Казахстана образца 2006-2008 годов, с которым я работал в качестве главного тренера, снова собрался вместе и мы сыграли матч. Это особенный момент для меня, потому что эта команда по-прежнему с особой атмосферой, обладает характером, командным духом.

Старт в матче был, мягко говоря, не очень хороший, но потом во втором тайме я попросил ребят добавить физики, передвигаться по полю активнее и больше работать, и команда смогла сделать камбэк и вырвать ничью.

Вы следите за выступлениями казахстанских футбольных клубов и сборных в международных соревнованиях?

— В целом, да, все годы пытаюсь следить за всеми казахстанскими командами, где я работал. Я кое-что знаю как специалист (улыбается). В прошлые годы команды выступали очень успешно, это меня очень радует. Сложно сказать о реальной силе команд, но те результаты, которые я вижу, меня радуют.

Когда сборная Казахстана по футболу сможет попасть в финальную часть Чемпионата Европы или мира?

— Эта дискуссия была еще 15 лет назад, когда я только приехал в Казахстан. Думаю, наступление времени, когда мы увидим сборную Казахстана в финальной стадии ЕВРО или Кубка мира, зависит от того, как вы развиваете вашу команду, даете ли вы шанс команде развиваться.

Это не вопрос года или двух лет, нужно как минимум 5-7 лет придерживаться одной стратегии развития футбола и сборной, чтобы развивать команду.

Я попробовал это, когда был главным тренером сборной, думаю, мне не дали достаточно времени, чтобы закончить мою стратегию развития. Время на реализацию и четкий план – это очень важно, если вы хотите развивать вашу команду, тогда успех придет и попытки увенчаются успехом.

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